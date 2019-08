Politikens arkitekturredaktør: Udvidelsen af kæmpeøen er god for pengekassen. Men er det godt for byen?

FOR ABONNENTER

En endnu større prop skal sættes i Københavns Havn. By og Havn tjener nemlig penge på at tage imod jord fra egne og andres byggeprojekter, og den jord kan sælges igen, når By og Havn omformer jorden til byggeretter. Det er godt for forretningen Københavns Kommune, der ejer 95 procent af virksomheden By og Havn. Alene det forøgede opfyld vil betyde en merindtjening på 1,7 milliarder kroner i forhold til den tidligere annoncerede Lynetteholm. Make it bigger.