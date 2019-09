Frederiksberg får luksusmetro, mens København må klare sig med 'standardmodellen'

Metrobyggeriet har til tider virket uendeligt, men nu kan man med overbevisning i stemmen sige: ’Det er overstået lige om lidt’. Og når Københavns nye metrolinje, Cityringen, åbner næste søndag, vil beboerne på Frederiksberg blive mødt med noget mere luksuriøse omgivelser end resten af københavnerne, som må nøjes med skrabede modeller.

»De kunne jo bare have gjort det samme«, siger Simon Aggesen borgmester i Frederiksberg Kommune.

»Vi vil gerne markere, at vi gør noget ekstra ud af vores byrum. Vi fokuserer i forvejen på at plante ekstra tærer og rydde lidt mere op på gaderne. Derfor synes vi, det var meget naturligt at bruge lidt ekstra penge for at gøre det mere lækkert for vores borgere. Men ja, det er en meget Frederiksberg-agtig tilgang til det«.

Frederiksberg Station, Frederiksberg Allé Station og Aksel Møllers Have Station bliver blandt andet udstyret med overdækkede rulletrapper, og på Frederiksberg Station kommer der også en decideret cykelrulletrappe, der fører ned til en underjordisk cykelkælder. I alt løber opgraderingerne op i 45 millioner kroner.

»Rulletrapperne er en ekstra service til vores borgere, så de ikke behøve at trække sig selv og en cykel op ad trapperne eller stå i kø ved en elevator for at komme til gadeplan«, siger Simon Aggesen.

Men det er ikke kun de trætte ben, man har keret sig om. Udsmykningen er der også gjort noget ekstra ud af.

Grøn luksus

Frederiksberg Allé Station er beklædt med grønne terrakottafliser importeret fra Tyskland, og Aksel Mølle Have Station er udsmykket med håndlavede teglsten specialproduceret i Sønderjylland. Stationerne må og skal nemlig gerne skille sig ud – også på gadeplan. I tråd med den grønne beklædning på Frederiksberg Allé Station har man derfor anlagt cykelparkering, hvor stativerne er også er grønne modsat de traditionelle grå på resten af Cityringens stationer.

»Den grønne nuance signalerer, at vi er hovedstadens grønneste bydel. Det er vi meget stolte af, og derfor skal det også fremgå i udsmykningen«, siger Simon Aggesen.

På Frederiksberg Station har man også valgt at beholde det store ovenlysvindue, der var en del af det oprindelige metrobyggeri. Derfor er stationen væsentlig mere synlig fra gadeplan end resten af Cityringens stationer, der som udgangspunkt er bygget til at forsvinde ind i omgivelserne, for ifølge Frederiksbergs borgmester vil man gerne skabe en ægte metropolfølelse.

Især stationen på Frederiksberg Allé kommer til at vække den følelse i de rejsende, mener Simon Aggesen, der glæder sig til at indvie bydelens nye metrostationer.