Arkitekturredaktøren: Inspirerende bog viser, hvordan rødder og siv kan bane vejen for ekstremt bæredygtigt byggeri

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Rødderne fra levende gummitræer slynger sig omkring hinanden på tværs hen over en flod i Meghalaya i Indien. Her bor khasi-folket i en dal syd for Tibet og lige nord for Bangladesh i et område, der rammes af klodens største regnskyl. ​​