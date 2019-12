I den bæredygtige forlystelsespark i det vestjyske kan du lege dig til en bedre forståelse af naturens kræfter

Automatisk oplæsning Beta

Til juni kan man komme tæt på naturkræfterne på den jyske vestkyst i en ny stor oplevelsesarena i Ringkøbing, Naturkraft, der tager afsæt i FN’s verdensmål og forsøger at oversætte dem til noget håndgribeligt, som gæsterne i parken kan bruge i deres dagligdag.

Naturkraft skal ifølge folkene bag destillere den barske vestjyske natur til interaktive aktiviteter og læring, så almindelige mennesker får en bedre forståelse af naturvidenskaben.

Meningen er, at de besøgende skal mærke naturens kræfter med deres sanser og krop og på den måde forhåbentlig få en forståelse for naturen og vigtigheden af at opføre sig ansvarligt.

Naturkraft, der har kostet 275 millioner kroner, består af en over 600 meter lang ringvold, der indkranser et område på 5 hektar. I en del af ringvolden er der integreret en hovedbygning på knap 5.500 kvadratmeter.

I udendørsområdet vil der blandt andet være klatrebaner og svævebaner, Zorbing-kugler, hvor man kan mærke centrifugalkraften, og en vindturbine, hvor man kan opleve en vesterhavsstorm.

I hovedbygningen er der et stort legeområde og en række sanseinstallationer som en kæmpemæssig bølge og et klitlandskab.