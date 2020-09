Karsten Ifversen: Er der overhovedet et risikovilligt mundbindsbærende publikum til en festival i København?

Midt i en coronatid er det for syvende gang lykkedes at stable en festival for arkitektur på benene – dog med et halvt års udsættelse.

Den ukuelige kraft, Josephine Michau og hendes folk lægger for dagen, er imponerende. Man lægger knap mærke til, at programmet er skrumpet, eller at der mangler internationale gæster.

For endnu en gang kan man i løbet af 11 dage fra 1. oktober gå til mere end 100 arrangementer i form af debatter, filmforevisninger, rundvisninger og meget mere under den paraply, der hedder Copenhagen Architecture Festival.