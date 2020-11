Spektakulært byggeri: Tænk sig, at man nu kan afveksle en tur ved Lyngby Sø med en gåtur på taget af en bygning

Det er sandelig ikke hver dag, der dukker et byggeri som Skovbrynet Lyngby op. Og dukke op gør det. Fra man træder ind på adressen, rejser det sig som en komposition af klippepartier med forgrund, mellemgrund og baggrund, bygningerne skyder sig op i stadig større højde bagud.

Den private investering til over en halv milliard kroner i studieboliger, der ligger bag, er i sig selv bemærkelsesværdig. Men det er den organisk slyngede bygningsarkitektur og især dens grønne tagflade, der gør Skovbrynet Lyngby til noget særligt.

Anlægget møder en som to arme, der via snoede stisystemer griber helt frem mod ankomstvejen og trækker blikket og den besøgende op på taget. Et 800 meter langt stiforløb bugter sig her mellem lave, vilde stauder og spredte træer i et lifligt diverterende arrangement skabt af landskabstegnestuen Kragh & Berglund. Sorgenfri har her fået en bakke, som det er en fornøjelse at gå tur på. Og den bliver kun endnu bedre, når den faste grusbelægning som planlagt også rulles ud på tagets stier og således smelter endnu bedre sammen med gårdhavens stisystem.