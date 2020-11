Karsten Ifversen: Det er svært at forstå, at det kunne gå så galt for arkitekterne, da de nåede til nybygningen af skolen

Der er en enormt rar stemning på Peder Lykke Skolen på Amager. Den store folkeskole ligger i et socialt udsat område af byen klos op ad Urbanplanen og med ryggen til den trafikerede Peder Lykke Vej, men inde på skolen mærker man kun en behagelig ro i arkitekturens robuste rammer. I hvert fald i den gamle og langt største del af skolen.

Det skyldes ikke mindst en meget lydhør renovering, som skolen netop har været igennem, forestået af Nøhr & Sigsgaard Arkitekter. De har formået at få fat i kvaliteterne i det enkle rødbrune murstenskompleks fra 1974 og løftet det til en stærk arkitektonisk stemning, der flyder igennem alle rum. Det er en skole, der emmer af atmosfære. Understreget af et stort akvarium og et ditto fuglebur ved indgangen. Den lille, velholdte dyrepark er med til at give fornemmelsen af en skole, der kan lidt mere end de fleste.

Den oprindelige etplansbygning gemmer sig lidt for omgivelserne bag en omgivende rød mur. Det er en forstadsbebyggelse midt i en by. Anlægget har en kamstruktur med fire tænder, en til administration og gymnastiksal og et til hvert af trinnene: indskoling, mellemtrin og udskoling. De er så bundet sammen af en ryg med faglokaler, hvor et bredt gangforløb med glaspartier åbner visuelt ud til de tre mellemliggende gårdrum. Alt sammen under et skråt tag med med højt til loftet.