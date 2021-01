Bjarke Ingels' bud på storstilet havnebad i København bliver måske skrottet

Københavnere med mod på en iskold vinterdukkert i havnen efterfulgt af et varmende ophold i en sauna tegnet af den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels må indtil videre nøjes med de søde drømme.

Det storstilede vinterbaderprojekt ved Islands Brygge støder nemlig muligvis på grund hos Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, der skal tage stilling til det 25. januar.

I hvert fald har forvaltningen under udvalget, Teknik- og Miljøforvaltningen, anbefalet, at man enten dropper eller reviderer projektet.

»Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at give afslag til det ansøgte projekt på grund af volumen, placering og den manglende offentlige adgang«, skriver forvaltningen i sin fremstilling af sagen.

Tager ikke hensyn

Ifølge planerne fra Bjarke Ingels’ selskab, BIG, skal bygningen med hele fem saunaer strække sig 32 meter ud i havnen og være 10 meter højt målt fra vandoverfladen.

Men pladsen ved Islands Brygge er eftertragtet og har mange bejlere. Og her kan et stort havnebad være »retningsgivende« for, hvad der i fremtiden gives tilladelse til at bygge ude på vandet i Københavns inderhavn, mener forvaltningen.

Derudover påpeger forvaltningen, at der kun er begrænset adgang for offentligheden.

Selve havnebadet vil kun være tilgængeligt for de 3.200 medlemmer af foreningen Vinterbad Bryggen. Andre badegæster kan få lov at sidde på tagoverfladen, men ikke springe i vandet i havnebadet.

»Miljøforvaltningen vurderer ikke, at det aktuelle projekt tager hensyn til den offentlige adgang og udsigt til vandet som et fælles gode ved at lægge private arealer på dette prominente sted i inderhavnen,« skriver forvaltningen.

En anden løsning

Skæbnen for vinterbaderprojektet skulle have været afgjort på et udvalgsmøde 11. januar, men politikerne nåede ikke at drøfte sagen. Sagen er derfor udskudt til et møde 25. januar.

TV 2 Lorry havde på forhånd spurgt flere af udvalgsmedlemmerne om deres holdning til planerne.

Flere af dem udtalte, at de fortsat vil arbejde for en løsning, men at den højst sandsynligt bliver anderledes end det, BIG har spillet ud med.

»Jeg kan godt forstå, det er blevet afvist i forhold til begrænsning af offentlig tilgang. Det er i offentlighedens interesse, at alle må komme der. Det må der komme en dialog op omkring, hvor der er bedre tilgang for andre«, sagde Rune Dybvad for eksempel til TV 2 Lorry.

