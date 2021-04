Kom med indenfor i verdens første 3D-printede hus lavet kun af jord

Arkitektur. Designere, arkitekter og andre kreative folk har i flere år brugt 3D-printere til at skabe alverdens ting. Kander, kopper, borde, redskaber – ja, selv broer kan man i dag hive ud af en 3D-printer. Huse printer man også, men nu er opfindsomheden drevet endnu længere.

I nærheden af byen Ravenna i Italien har en gruppe arkitekter nemlig printet verdens første hus af jord. Mario Cucinella Architects har i samarbejde med Wasp, der er specialister i 3D-printning, brugt lokal jord fra Massa Lombarda-kommunen til at printe et indflytningsklart hus med kurvede former og brune vægge.

Det skriver arkitektur- og designtidsskriftet Wallpaper på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at det tager godt 200 timer at printe sådan et 60 kvadratmeter stort hus. Men så får man også både et opholdsrum, køkken og soveværelse i en bolig, der spiller fuldkommen sammen med sine omgivelser og af materialer, der stort set kan genanvendes totalt. En del af møblementet bliver også printet og indgår som en integreret del i arkitekturen.

Det printede hus har fået navnet Tecla, der står for technology and clay, og det er tanken, at det skal kunne bruges i fattige områder, hvor det er svært at skaffe byggematerialer og i forbindelse med genhusning af folk efter en naturkatastrofe.

Ved at kombinere helt moderne teknik med et af verdens ældste byggematerialer har de italienske arkitekter og specialister skabt et hus, der er billigt og med et minimalt CO 2 -aftryk. Husets kurver er skabt i overensstemmelse med det lokale klima for at afbøde stærk vind og nedbør, og det er tanken, at den printede jordhytte skal optræde i forskellige former afhængig af geografi og klima.