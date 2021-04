Se billederne: Dansk arkitektfirma tegner gigantisk vagina til kinesisk techfirma

Arkitektur. I det 20. århundrede vidste man, hvordan domiciler skulle se ud for at afstive selvfølelsen hos alverdens virksomhedsledere. Med Manhattan som forbillede skulle det være højt og tyndt. En skyskraber, der blev tvunget op mod himlen af høje jordpriser og begæret efter at nå højere end de andre, og som kunne stå som en ordentlig fallos midt i en storbys skyline.

Men i det 21. århundrede er der kommet en lidt anden historie. Selv for kapitalistiske megaselskaber virker den gamle typologi lettere udtjent.

OMA tog således hul på en ny typologi i 2006 med en krøllet skyskraber udformet som et loop til det nationale kinesiske tv-selskab CCTV i Beijing, og nu præsenterer BIG et hovedkvarter for forsknings- og udviklingsafdelingen i den globale techvirksomhed Oppo i Hangzhou med en hul figur.

Dets hårde, glatte ydre af glas virker velkendt fra fortidens urbane rejsninger, men i stedet for en skyskraber er man nået frem til en form, der skulle optimere behovet for dagslys, dybe kontordæk, udsigt og ikke mindst et ikon for virksomheden, et O-Tower.

Bygningen vil rumme 162.000 kvadratmeter kontorer og 68.000 kvadratmeter forretninger og blive rejst i en offentlig park, som fortsætter ind i husets ovale gårdrum. Det vredne tagloop dækker over et indre sammenhængende rum, hvor medarbejdere i virksomheden kan bevæge sig fra bund til top.