Pludselig virker det ikke så sært, at Bjarke Ingels Group (BIG) gennem flere år har arbejdet på bogen ’The Architect’s Guide to the Galaxy’, som handler om at opføre arkitektur i rummet.

For ikke nok med, at tegnestuen sidste år annoncerede, at de har tegnet den første bygning, der skal opføres på Månen. BIG har nu også designet den første prototype af et bygning på Mars – på trods af, at der endnu ikke har været mennesker på planeten.