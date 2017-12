»Danmark er på vej til at tillade bordeller, hvor man lovligt kan dyrke sex med dyr«.

Ovenstående er blot ét eksempel på de mange falske nyheder, det fyger med på nettet.

Flere organisationer har på prisværdig maner sat sig for at afsløre de mange opspind, men ny forskning viser, at det måske ikke nytter så meget, at de falske nyheder afsløres.

For hvis de først én gang har sat sig fast, så kan de være svære at viske ud igen. I hvert fald hos modtagere, der ikke har nævneværdige kognitive evner at rutte med.

I et eksperiment har psykologerne Jonas De keersmaecker og Arne Roets fra Gent Universitet i Belgien undersøgt, hvordan 390 personer reagerede, da de fik at vide, at en tekst, de netop havde læst, indeholdt graverende fejl. Og her viste det sig tydeligt, at læsere med ringe kognitive evner ikke var i stand til at revidere forståelsen af teksten, de først havde læst.

Undersøgelsen, der kan læses uddybende om i tidskriftet Intelligence, forklarer intet om hukommelse og ukorrekt information. Hvilket ellers kunne være interessant at vide noget om, når nu illustrationen til førstnævnte artikel - en gravhund klædt ud som kvindelig prostitueret med lang paryk, stram cowboynederdel og pink top - klæber fast til hjernebarken...

Som de to forskere skriver i deres konklusion, der kan læses i tidskriftet Intelligence: »den første påvirkning af ukorrekt information kan ikke blot omgøres ved at pege på, at informationen var ukorrekt - især ikke hos mennesker med relativt ringe kognitive evner«.