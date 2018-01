Næste uges kultur: Bøssekaskader, rocket vasekeramik og et coming-of-age-drama i Chicago

FILM

Three Billboards Outside Ebbing,

Missouri. Biografpremiere 11. jan.

Med en stribe Golden Globe-nomineringer i alle de tunge kategorier har Martin McDonaghs skæve spændingsfilm etableret sig blandt Oscar-favoritterne. Frances McDormand og Sam Rockwell er placeret i nogle af deres karrierers store roller i ’In Bruges’-instruktørens bud på en efterfølger til Coen-brødrenes stil.

SCENE

TECHNO. Aarhus Teater/GBar. Premiere 10. jan.

Nu er Aarhus Teater også begyndt at gå på bøssebar! Anledningen er Niels Henning Falk Jensbys prisbelønnede roman ’TECHNO’ fra 2016 (»en tour de force i ukontrollerbar kærlighed mellem to mænd i kaskader af kropsvæsker, sex og stoffer«), som nu er blevet dramatiseret og iscenesat af Sargun Oshana og spiller på Aarhus Teater fra næste uge – eller rettere og helt præcist: Forestillingen med Simon Mathew og Natal Zaks opføres på homobaren GBAR, der ligger i Skolegade. Den kan ses til 10. februar, men rykker dog 17.-27. januar til Republique i København. Eller rettere – og for nu at øge homoforvirringen: på natklubben Never Mind i Nørre Voldgade i København.

DESIGN

Vaser af Michael Geertsen. Køppe Contemporary Object. Frederiksberg. Fra 12. jan.

Keramikeren Michael Geertsen har igennem en årrække arbejdet med abstrakte former, men nu er han vendt tilbage til nogle af keramikkens grundformer – vasen, koppen og tallerkenen. Vaserne, som udstilles hos Køppe Contemporary på Gammel Kongevej, er dog ikke helt traditionelle, idet de er abstraktioner over den menneskelige krop. De har således både halse, skuldre, maver og fødder, men er også undersøgelser af, hvor meget man kan udvikle vasen, før den mister sin funktion som vase. Michael Geertsen bliver ofte betegnet som en ret vild keramiker, for hans univers har noget rocket over sig. Men han er en sublim formgiver, og hans glasurer er altid et kapitel for sig.

TV

The Chi, HBO Nordic. Premiere 8. jan.

Der er en vis tradition for, at tv-serier, der i titlen har den bestemte artikel, klarer sig over gennemsnittet. Tænk ’The Wire’, ’The Hour’, ’The Affair’ og senest ’The Deuce’, for nu at tage nogle. Og nu kommer så ’The Chi’, der er skabt af den amerikanske skuespillerinde og manusforfatter Lena Waithe, som nogle vil kunne huske for rollen som Denise i den fremragende komedieserie ’Master of None’. ’The Chi’ foregår i kvarteret South Side i Chicago (det er der, hvor den slemme Leroy Brown fra Jim Croces sang også kommer fra), og den skildrer forskellige karakterers liv og udvikling. Først og fremmest en ung mand ved navn Brandon, der nærer drømme og forhåbninger om noget større end sin familie og sine venner. Jason Michell – kendt fra ’Straight Outta Compton’ og senest ’Mudbound’ – spiller Brandon.

KLASSISK

New York-filharmonikerne dirigeret af Susanna Mälkki. David Geffen Hall, New York City. 11.-13. jan.

En trend er i færd med at blive brudt. I symfoniorkestre over det meste af verden er kvinder for længst rigt repræsenteret blandt musikerne, og når New York-filharmonikerne i et forfrossent New York City byder indenfor i varmen til tre koncerter med store værker fra det klassiske kernerepertoire, har både solisten og dirigenten to x-kromosomer. Solist i Tjajkovskijs violinkoncert ved koncerterne torsdag, fredag og lørdag er nemlig en af verdens bedste yngre violinister, lettiske Baiba Skride. På podiet til at dirigere både violinkoncerten og Debussys populære symfoniske widescreen-digt ’La mer’ står finske Susanna Mälkki, der af netmagasinet Musical America Worldwide netop er udnævnt til Årets Dirigent 2017.