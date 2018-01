DR's nye dramachef: »Det er absurd teater og et intenst kammerspil. Det første kvarter tænker man, hva’ faen’ er det, jeg kigger på«

TV-serier

’Big Little Lies’ på HBO Nordic

»Jeg har lige fået set den første sæson af ’Big Little Lies’. Endnu en gang falder man ned af stolen over, hvor dygtige amerikanske serieforfattere er til at skrive scener og skildre karakterer. Det bliver lidt internt at forklare handlingen nærmere, hvis man ikke har set serien, men skildringen af det voldelige ægteskab mellem Nicole Kidman og Alexander Skarsgård er hårrejsende. Niveauet for psykologisk realisme er i flere af de amerikanske serier sindssygt højt for tiden«.

Christian Rank Født i 1978.

Uddannet filmproducer fra Den Danske Filmskole i 2005.

Har siden produceret tv-serier som TV 2's 'Rita' og 'Norskov'.

Fra 1. februar ny dramachef i DR Drama efter Piv Bernth, der 1. december begyndte at arbejde for sit eget produktionsselskab. Vis mere

Musik

Kendrick Lamar vs. Sigur Rós

»Vi har en stolt tradition blandt mig og mine to sønner, hvor vi skiftes til at vælge et nummer på Spotify, når vi sidder i bilen. Derfor får jeg hørt meget hiphop, som min søn på 11 år sætter på. Vi hører Post Malone og Kendrick Lamar, mens jeg forsøger at give drengene modvægt ved at spille Sigur Rós. Det går dårligt med at introducere dem for indierock«.

Foto: Amy Harris/Invision/AP

Teater

’Enetime’ på Teatret ved Sorte Hest

»Det seneste, jeg har set, var ’Enetime’. Det er et gammelt stykke af Eugène Ionesco. Det er absurd teater og et intenst kammerspil. Det første kvarter tænker man, hva’ faen’ er det, jeg kigger på, og så begynder sprog og indhold at folde sig ud. Tingene giver pludselig mening. Stykket er skrevet på bagkant af Anden Verdenskrig og handler blandt andet om, hvordan nazismen kunne vokse sig så stor, og hvordan absurde argumenter og ideologier kan vinde indpas. Det var mærkeligt relevant at se stykket, når man følger debatten i amerikansk politik i øjeblikket«.

Film

’The Square’ af Ruben Östlund

»Det var en stor biografoplevelse at se ’The Square’. Ruben Östlund, der har instrueret filmen, er en af de helt store skandinaviske instruktører og fortællere i øjeblikket. Ud over at være en utrolig sjov film var den et skarpt billede af det moderne skandinaviske menneske i al sin selvgodhed. Et menneske, som er enormt optaget af at sætte høje idealer for sig selv, men som også har svært ved at efterleve idealerne. Det, tænker jeg, er et dilemma, som er relevant for mange af os«.

App

’Ordguf’

»Jeg spiller utrolig meget appen Ordguf med min anden søn på otte år. Den handler om at sætte bogstaver sammen til ord, og tit ender jeg med at sætte mig alene og bande over, at jeg ikke kan komme videre i spillet«.

Radio

’Croque Monsieur’ på Radio24syv

»Jeg hører meget Radio24syv. I juledagene hørte jeg Master Fatmans program ’Croque Monsieur’. Han var i Dyrehaven nord for København. Der gik han en lang gåtur med Mikael Bertelsen. Det lød ikke som et interview, det var afslappende samtaleradio. Kanalen slår sig op på at lave taleradio, og det er de dygtige til. Master Fatman og Mikael Bertelsen talte om at gå ture og det meditative ved det. Det lød tillokkende. Næsten nok til at hoppe i tøjet og gå udenfor. Men så var det rart, at man kunne være på en gåtur ved bare at lytte til radioen«.