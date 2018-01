Vikingeskibsmuseet klager til minister: Konklusioner er ude af pagt med virkeligheden Statens afvisning af at hæve fredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde hviler på forkerte præmisser, mener museum med ny undersøgelse i hånden.

Grundlaget var for ringe, da Slots- og Kulturstyrelsen kort før jul afviste af ophæve fredningen af den problemramte Vikingeskibshal i Roskilde, mener Vikingeskibsmuseet.

Derfor har museet fået ingeniørvirksomheden Rambøll til at foretage yderligere undersøgelser af bygningens tilstand og nu indsendt en officiel klage til kulturminister Mette Bock (LA), som dermed bliver den afgørende instans i fredningssagen.

»Der er er væsentlige forhold i bygningens tilstand og grundlæggende konstruktion, som Slots- og Kulturstyrelsen ikke har taget højde for i relation til kendte prognoser for klimaudvikling og vandstandsstigning«, lyder klagen blandt andet fra museet, hvor direktør Tinna Damgaard-Sørensen erklærer sig uenig i både præmisserne og selve afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

»De konklusioner, der blev truffet, var helt teoretiske og ude af pagt med den virkelighed, vi oplever hver dag hernede«, siger hun.

Sidstnævnte gælder især vurderingen af, hvorvidt huller på bygningens membran er årsag til bygnings udbredte fugtproblemer. I en tidligere undersøgelse vurderede Teknologisk Institut, at de skyldtes vand, der var løbet over membranen ved det ekstreme højvande på over 2 meter under stormen Bodil i 2013. Men siden er der gentagne gange trængt vand ind i brøndene under gulvet, hvilket også var tilfældet, da Rambøll foretog sine undersøgelser i januar i år. Da stod vandet i fjorden blot 20 centimeter over normalt niveau.

»Rambøll kan ud fra besigtigelsen konkludere, at der tilsyneladende trænger vand ind«, skriver ingeniørvirksomheden i sit notat.

Membranen, der består af tre lag asfaltpap, »virker meget ældet«, fortsætter ingeniørerne, som bemærker, at denne type »forventes at have en levetid på ca. 40-50 år«. Da museet stod åbningsklart i 1969, er den i dag 49 år gammel: »Levetiden for membranen i dækkonstruktionen er opbrugt«, konkluderer Rambøll.

Grundlæggende skal der laves uforholdsmæssigt store arbejder på den, hvis den skal fungere fremadrettet

Det er et fundament, man dårligt kan basere et større ombygningsprojekt på, mener museet, som i tillæg til problemer med vand og smuldrende betonfacade påregner at måtte udskifte hele sit utætte vinduesparti og hæve hele hallens gulvniveau inklusive skibe med over to meter for at leve op til Nationalmuseets gældende sikkerhedskrav.

Nybyggeri eneste vej

I klagen konkluderer museet, at de såkaldte fredningsværdier i arkitekt Erik Christian Sørensens bygning reelt er gået tabt: »Ja, det er de. Forstået som den nuværende fysiske bygning. Grundlæggende skal der laves uforholdsmæssigt store arbejder på den, hvis den skal fungere fremadrettet. Og derfor giver det ikke mening at opretholde den fredning. Men de grundlæggende fredningsværdier, hvor skibene opleves i samspil med fjorden, kan sagtens videreføres i et nybyggeri«, siger Tinna Damgaard-Sørensen.