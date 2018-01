Nekrolog: Ursula K. Le Guin løftede fantasy op til at være lødig litteratur til vores tid Ursula K. Le Guin, der berigede science fiction og fantasy med litterær dybde og en konsekvent feministisk følsomhed, er død. Hun blev 88 år.

Ursula K. Le Guin benyttede sig af genrernes velkendte temaer: trolddom og drager, rumskibe og konflikter på fremmede planeter. Men selv når hendes hovedpersoner er mandlige, undgår de de machoattituder, man ser hos så mange science fiction- og fantasyhelte. De konflikter, de står over for, er typisk udløst af kultursammenstød, og løses oftere gennem forsoning og selvopofrelse end ved sværdhug og rumkrig.

Hendes bøger er oversat til mere end 40 sprog og solgt i millioner af eksemplarer over hele verden. Flere af dem, herunder ’Mørkets venstre hånd’ – der foregår på en planet, hvor de gængse skel mellem kønnene ikke findes – er genoptrykt mange gange.

Kritikeren Harold Bloom roste Ursula K. Le Guin for at have »løftet fantasy op til at være lødig litteratur til vores tid«.

Hun skrev over 20 romaner, men også en række bøger om lyrik, over 100 noveller, 7 essaysamlinger, 13 børnebøger og 5 bind med oversættelser af blandt andet Lao-tse og den chilenske nobelprisvinder Gabriela Mistral.

Ursula K. Le Guins fiktion spænder fra ungdomseventyr til spidse filosofiske fabler. Kombinationen af fængslende historier, en stringent narrativ logik og en stram, men lyrisk stil drager læseren ind i det, hun kaldte fantasiens »indre land«. Den slags litteratur kan virke som en moralsk kraft, mente hun. Hun fordybede sig allerede i en ung alder i bøger om mytologi, herunder James Frazers ’The Golden Bough’, og klassiske fantasyværker som lord Dunsanys ’A Dreamer’s Tales’ samt datidens science fiction-magasiner. Men som teenager mistede hun interessen for science fiction, fordi historierne tilsyneladende altid »handlede om isenkram og soldater: Hvide mænd, der drager ud for at erobre universet«.

Hun tog eksamen fra Radcliffe College i 1951, og året efter fik hun ved Columbia University en mastergrad i romantisk litteratur fra middelalderen og renæssancen. Via et Fulbright-stipendium fik hun mulighed for at studere i Paris, hvor hun mødte og giftede sig med Charles Le Guin. Da de vendte tilbage til USA, droppede hun studierne for at stifte familie.

I begyndelsen af 1960’erne havde Ursula K. Le Guin skrevet 5 romaner, som det ikke var lykkedes at få udgivet. De foregik først og fremmest i et fiktivt centraleuropæisk land ved navn Orsinia. Hun var på udkig efter et mere tilgængeligt marked og besluttede sig derfor for at prøve kræfter med genrelitteratur.

Hendes første science fiction-roman, ’Rocannon’s World’, udkom i 1966. To år senere udgav hun ’Troldmanden fra Jordhavet’, den første i en serie om en opdigtet verden, hvor magi praktiseres med samme præcision som videnskab og er lige så moralsk flertydig.

De første tre bøger i serien – den anden hed ’Atuans grave’ og den tredje ’Den yderste kyst’ – blev på forlagets foranledning skrevet til unge læsere. Men værkerne er så stort anlagte, og stilen er så ophøjet, at der på ingen måde er tale om, at hun ’skrev ned’ til læserne.

Magien i Jordhavet er drevet af sprog: Troldmænd opnår deres magt over mennesker og ting ved at kende deres »sande navne«. Ursula K. Le Guin tog selv denne disciplin alvorligt, når hun skulle navngive sine karakterer. »Jeg er nødt til at finde det rigtige navn, for ellers kan jeg ikke komme videre med historien«, sagde hun. »Jeg kan ikke skrive historien, hvis navnet er forkert«.

Serien om Jordhavet var tydeligvis inspireret af J.R.R. Tolkiens trilogi ’Ringenes herre’. Men i stedet for en hellig krig mellem det gode og det onde er Ursula K. Le Guins fortællinger bygget op omkring et forsøg på at skabe balance mellem konkurrerende kræfter – det var et koncept, hun overførte fra sine livslange studier af taoisme.