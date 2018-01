Da Ikeas grundlægger vendte op og ned på landkortet og skabte verdens nordligste Ikea

Skyerne hænger stadig som et blygråt badeforhæng over Ikeas parkeringsplads, da Göran Strömberg åbner døren til sin campingvogn. Her lige syd for polarcirklen og i gråvejr virker det, som om det aldrig for alvor skal blive dag. Men hans ur viser godt 9, og der resterer kun lidt mindre end en time, til de elektriske butiksdøre glider op.

Hr. og fru Strömberg har møffet deres campingvogn ind i en bås til busser. I forruden hænger to lyserøde lamper af velour med stoffrynser. Vognens spisekrog består af et bord og tre bænke med pink betræk og et par hæklede puder ovenpå.

Göran sætter sig på en af skumgummihynderne. Han er en ældre mand med gråt hår og skaldet pande. Hans kone har krøller og briller med guldkant. De kommer fra Jakobstadt i Finland og er kørt de 400 kilometer til parkeringspladsen her i Haparanda, hvor de har sovet natten over.

»Det kan godt ske, det lyder af meget, men det er ikke slemt. Vi har faktisk været her to-tre gange før«, siger Gretel Strömberg.

Hvad kommer I for at købe?

»Denne gang skal vi købe noget for vores datter. Rammer«.

Rammer?

»Vent lige lidt«.

Hun går ind i bagenden af campingvognen og rumsterer. På resten af parkeringspladsen vågner Ikea-kunder i autocampere og folkevognsrugbrød og stationcars med svenske, norske, finske og russiske nummerplader, og ude fra vejnettet i Haparanda begynder personbilerne at flyde som en fed strøm mod pladsen.

Gretel Strömberg kommer tilbage med en Ikea-fotoramme. Hun vipper den lidt op og ned i luften, som om hun pludselig er chokeret over, hvor lille den er.

»Ja, vi vil jo ikke have så meget«, griner hun, »vi vil mest kigge«.

Miraklet i Haparanda

Der er steder på Jorden, hvor videnskaben mener, man kan se resultatet af drivhuseffekten. Men for at studere Ikea-effekten er der ét sted at tage hen: Haparanda. En landsby med cirka 5.000 indbyggere på grænsen til Finland i Nordsverige. En flække 100 kilometer syd for polarcirklen ... som indtil for nylig stille og roligt var ved at uddø som så mange andre småbyer på de kanter.

Så kom det. 'Miraklet i Haparanda'. En kædereaktion, der på et par år dyngede egnen til i investeringer for milliarder af svenske kroner, forvandlede byens midaldrende og totalt ukendte borgmester til en art rockstjerne og sprængte alle normale overliggere for vækst i en by. Alt sammen takket være en svensk møbelbutik, hvis sprog kredser om hvidlaminerede spånplader, trædyvler og unbrakonøgler.

Det er nu ikke første gang, Ikea fremkalder noget, der ligner religiøst vanvid. For fire år siden åbnede en afdeling i byen Jeddah i Saudi-Arabien og udløste så stor virak blandt de 8.000 kunder, at tre mennesker ifølge BBC blev trampet ihjel.

Hvis nogen troede, det bare handlede om mellemøstlig hang til tumult, skulle de have kigget forbi Edmonton i det nordlige London året efter. Her blev en mand stukket ned omkring den kolossale kø, der ventede om natten uden for dørene til en ny Ikea. Under selve åbningen blev fem kørt på hospitalet, og en butiksvagt fik slået kæben af led. Ikeas overvågningskameraer viste senere en mand, der bankede en anden kunde ind i væggen i slagsmål om en sofa.

Da personalet efter en halv times tid holdt skilte op i vinduerne, som meddelte, at åbningen var afbrudt, fik det kunderne udenfor til at gå endnu mere amok. De forsøgte at smadre sig vej ind til Billy-reolerne, Klippan-sofaerne og restaurantens svenske kødboller, og politiets og ambulancernes opgave blev kun sværere, fordi folk havde forladt deres biler midt på en større vej og var spadseret til butikken med en kæmpe trafikprop til følge.

Som regel går det heldigvis fredeligere for sig. Men det er helt normalt, at folk camperer i dagevis uden for en ny Ikea - ikke mindst i USA, hvor medier eksempelvis rapporterede om en menneskemængde, der sov i telt ved åbningen af Ikea i Massachusetts.

På den måde lyder en ny Ikea måske som et mareridt for et lokalsamfund. Men det forholder sig modsat. Da Wales i 2003 fik sin første Ikea, udtalte landets førsteminister, Rhodri Morgan, at åbningen var »et bevis på landets voksende internationale anseelse«.

Ikea signalerer, at en by er med på noderne. Og intet sted har Ikeas salg af saml selv-designmøblementer haft så stor betydning - og bogstavelig talt vendt en verden på hovedet - som i Haparanda. Så hvad er der sket?

Ingvar Kamprad sagde ja

Nogle hundrede meter fra Ikeas parkeringsplads rager Stadshuset - en firkantet, brun klods fra 1970'erne - op midt på torvet. Brolægningen foran er mennesketom. Det samme er socialkontoret i den ene endegavl, der ellers indtil for nylig havde rigeligt med kunder.

På førstesalen sidder den 53-årige socialdemokratiske borgmester, Sven-Erik Bucht. Hans hår er strøget tilbage, han er iført lyserød skjorte, lilla slips og sorte cowboybukser. På en hylde over for hans skrivebord ligger nogle sikkerhedshjelme med Ikeas logo og den forgyldte spade, som tog første stik til byggeriet.

Og så er der hans hædersbevisninger. Den lokale amtspris 'Årets Norrbottning' fra 2005. Årets sælger i Sverige 2006. Og kronen på værket, 'Årets Svensker 2007', som det store svenske nyhedsmagasin Fokus uddeler. Forsiden hænger i glas og ramme med Sven-Erik Bucht i nærbillede. Inde i bladet følger en journalist og en fotograf ham i Haparanda, hvor han vinterbader og kører i Mercedes og bliver interviewet til tv og shopper i byens mange nyåbnede butikker, som Ikea-effekten har suget til byen.

»Jeg vidste, at Ikea ville være 'number one' at få hertil. Og pludselig gik det stærkere, end nogen kunne have forudset«, siger Sven Erik Bucht.

Han overtog borgmesterposten i 2003. Omkring det tidspunkt havde kommunen skruet en ny lokalplan sammen med et område til butikker lige ved grænsen til Finland og Haparandas finske tvillingeby, Tornio, med 22.000 indbyggere, som ligger på den anden side af Torneelven og er forbundet til den svenske side med bro.

Ideen var at trække grænsehandel til - både fra Finland og meget gerne også fra Rusland og Norge. Det ville kræve, at der var noget, folk gad købe og køre langt for at få fingre i. Sven-Erik Buchts første tanke var en Ikea. Men Haparanda var langt, langt mindre end nogen by, Ikea tidligere havde slået sig ned i.

Sven-Erik Bucht kendte nogle mennesker i Ikeas administration. De nævnte for ham, at Ingvar Kamprad - Ikeas grundlægger og verdens syvenderigeste mand ifølge Forbes Magazine - ville deltage i en konference i Stockholm i februar 2004.

Ingvar Kamprad er i sig selv et fænomen. Han får Mærsk McKinney-Møller til at ligne en anonym fabriksarbejder. Indrømmet nazist før og under Anden Verdenskrig. Bosat i Schweiz. Kendt som en von And-agtig nærrigpind, der flyver på økonomiklasse, spiser på billigrestauranter og nægter at gå i jakkesæt, selv om han er god for omkring 150 milliarder kr.

Men også en fabelagtig forretningsmand og elsket leder. Da hans nazistiske fortid kom frem midt i 1990'erne, sendte han et personligt brev til sine medarbejdere over hele verden og forklarede, at nazisympatien var en fejl i hans ungdom, som han bitterligt fortrød. En stor gruppe ansatte skrev under på et svarbrev, som erklærede, at de »altid ville være der for ham«.

På konferencen i Stockholm var Haparandas borgmester, Sven-Erik Bucht, der også. I en pause gik han uden videre hen til Ingvar Kamprad. Han leverede en fem-ti minutters salgstale om et grænseløst Europa med Sverige og Finland i EU, et Norge med så godt som åbne grænser og et Rusland med købekraftige mennesker i Murmansk og andre større byer i Haparandas nabolag.

Så viste han Ingvar Kamprad et kort over regionen - med en lille ændring. Han havde vendt det på hovedet. Pludselig lignede Haparanda ikke længere en udørk på kanten af Europa, hvor ingen fornuftige mennesker ville drømme om at slå en butik op

Haparanda lå som knudepunkt i et mægtigt opland. Sven-Erik Bucht havde slået nogle cirkler, som viste, at der i en afstand af 130 kilometer fra Haparanda boede næsten en halv million mennesker. Udvidede man radius til 500 kilometer, var der en million potentielle kunder fra fire forskellige lande, som kunne trille i Ikea på rundt regnet seks timer.

Og det lød måske som en lang tur. Men nordboer regner ikke den slags afstande for noget som helst.

Ingvar Kamprad takkede for forslaget. Ved festen om aftenen talte de to mænd kort sammen igen. Så begyndte Ikeas eksperter ellers at undersøge, om borgmesterens idé så ud til at holde i virkelighedens verden.

Markedsanalyserne varede et års tid. Og i juni 2005 annoncerede Ikea, at koncernen ville bygge verdens nordligst beliggende Ikea. I Haparanda.

Normalt havde det ikke ligefrem vrimlet med mediefolk til borgmesterens pressemøder. Men nu summede Stadshuset pludselig af journalister. En sand folkefest brød ud i Haparanda. Torvet myldrede af glade mennesker. Midt på pladsen var hejst ét flag på flagstang. En Ikea-vimpel.

»Ikea er et uhørt stærkt varemærke - et af verdens stærkeste. Det er faktisk utroligt, men man ser det jo også andre steder, hvor de har etableret sig«, siger Sven-Erik Bucht.

»Pludselig ville alle andre være med«.

Efter en uge havde kommunen solgt byggegrunde for 60 millioner svenske kroner. Snart sagt alle andre butikskæder fra Intersport til slikgiganten Candy World byggede filialer. Arbejdsløsheden begyndte at rasle ned fra 12 procent til de nuværende 4. Haparanda toppede pludselig hitlisten over svenske byer med størst vækst og har ligget øverst i både 2006 og 2007.

Siden har private firmaer investeret absurde 2,5 milliarder svenske kroner i Haparanda og omegn. Borgmester Sven-Erik Bucht var pludselig forsidestof og blev blandt andet tilbudt at være socialdemokratisk topkandidat til EU-parlamentet, som han dog takkede nej til.

Ikea kunne heller ikke klage. Koncernen havde regnet med 1 million besøgende om året. Der kom 2 millioner. Allerede efter 10 måneder måtte Ikea bygge ud.