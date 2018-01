Dansk komponist med verdenskarriere får Sonnings Musikpris 2019

FOR ABONNENTER

Når den liberale tænketank Cepos i dag offentliggør sin årlige liste over skolernes undervisningseffekt, deler vandene sig. Mellem de læsere, der mener, at man altid kan bruge benchmark-analyser til at bedømme, om en skole er god eller dårlig, og de læsere, der mener, at benchmark-analyser giver forældre en falsk sikkerhed for, om en skole er enten god eller dårlig.

Sandheden er, at man aldrig kan vide, om en klasse fungerer godt eller dårligt – og det er ligegyldigt, om man kigger på rene karakterer, Pisa-resultater, testresultater eller Cepos’ liste over undervisningseffekt.

Vigga og Viggo kan havne i en klasse med de bedste lærere og i et klassemiljø, der er så godt og stærkt, at de ikke behøver bekymre sig om den sociale trivsel, før de tager fat på den daglige faglige udvikling. Men de kan også havne i en klasse, hvor alle forudsætninger for social og faglig trivsel burde være på plads, men hvor dynamikken mellem elever, eller mellem elever og lærere, er så anstrengt, at den daglige skoledag bliver en kamp fra time til time.

Men i en skoleverden, hvor både forældre og politikere går mere og mere op i talbaserede resultater, bliver ranglister manges svar på ’den gode skole’.