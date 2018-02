Interview med Ole Thestrup: »Da jeg var ung, led jeg meget af sceneskræk. Var bange for at glemme replikker«

Da jeg endelig finder Folketeatrets personalekantine og Ole Thestrup, er han allerede gået i gang med at spise. Så jeg skynder mig at læsse hjemmebagt pizza, rugbrød og lidt salat fra buffeten over på min tallerken. Jeg vil kort ridse konceptet for vores frokost op for ham, men det har han ikke tålmodighed til.

»Tænd nu bare det lort«, siger han med adresse til min diktafon. Hvad jeg ikke er sen til at gøre. Og Ole Thestrup giver sig til at tale.

Om mad. Om forskellen på kantinen i Nørre Voldgade, som vi sidder i, og teatrets anden kantine, som er meget større og ligger i Grøndal Centret, hvor fusionspartneren Det Danske Teater har lokaler.

»Derude er det mere gammeldags - smørrebrød: kryddersild, hvide sild, stegte sild, spegepølse, roastbeef, æg og tomat, varm leverpostej«, siger han, som smagte han på hver enkelt pålægstype.

Og hvad foretrækker du? »Jeg kan godt lide gammeldags mad. Men det her smager nu også glimrende«, siger Ole Thestrup om sin blomkålssalat med rucola.

Den seneste uge har han været overladt til kold mad og lejlighedsvis en burger fra en motorvejsrestaurant på vej mellem prøverne i København og sit husmandssted i Tuse Næs ved Holbæk Fjord. Hans kone har i mellemtiden våget ved sin mors dødsleje.

»Det er så lige slut, her i nat«, siger Ole Thestrup.

Og fortsætter: »Såh... den eneste madlavning, jeg har svunget mig op til den sidste uges tid, det har været at købe en liter yoghurt, peach melba«. Han bryder ud i hvislende latter.

Lidt af en nørd

Fra på fredag spiller Ole Thestrup bedemanden hr. Moony i dramatiseringen af Bjarne Reuters bog ' Fakiren fra Bilbao'. Han blev headhuntet til rollen efter at have spillet den i filmatiseringen af bogen fra 2004. Når Folketeatret er færdigt med at spille forestillingen i København, tager Ole Thestrup og resten af truppen ud på en to måneder lang danmarksturne. Det går ud over knæet, der plages af gigt. Nerver er der til gengæld ingen af. Længere.

»Da jeg var ung, led jeg meget af sceneskræk. Var bange for at glemme replikker. Den præstationsangst, som mange skuespillere kæmper med, er altødelæggende. Men jeg har lært at sige: »Jeg gør det så godt, jeg kan. Og hvis det ikke er godt nok, så må I have mig undskyldt«. Man skal jo være overbevisende på scenen, det nytter ikke noget, hvis du står og tænker over, om du er god nok«. Det er ikke kun erfaringen, der har hjulpet Ole Thestrup til at glemme selvkritikken, når han går på scenen. Men også den Minnesotakur, han tog i 1998.

»Da jeg blev vedvarende ædru, forsvandt al min angst«, siger han.

Da Ole Thestrup holdt op med at fylde sig med spiritus, begyndte koncentrationsevne og finmotorik at vende tilbage, og hans slumrende interesse for teknik blev vakt.

Indtil han var 50, havde han aldrig tændt en computer, men det blev hurtigt en opslugende hobby.

»Det er klart, at hvis du, som jeg, har brugt halvdelen af døgnets 24 timer på værtshus, så har du pludselig frygtelig meget tid. Mens jeg drak, kunne jeg ikke indstille fjernsynet.