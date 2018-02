Filminstituttet i udspil til Folketinget: Giv dansk film 50 procent mere i støtte Unge fravælger biografen, og støtten til spillefilm er blevet udhulet gennem ti år, anfører Det Danske Filminstitut, der beder Folketinget om øget bevilling.

Filminstituttet vil gerne give dansk film et ordentligt boost på 50 procent i forhold til den halve milliard, området i dag modtager fra staten hvert år.

Det lægger DFI op til i sit oplæg til filmdelen af det kommende medieforlig for årene 2019-22, som blev offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Filminstituttets ønskeliste Dansk film modtager i dag kr./år 500 millioner. Ambitionerne i DFI's oplæg til ny medielov omfatter: Støtte til spillefilm øges med kr./år 50 millioner. Public Service-puljen øges med kr./år 60 millioner. Til ny børn og unge-pulje afsættes kr./år 150 millioner, dvs. 50 mio. kr. af DFI's eksisterende midler samt kr./år 100 millioner fra licensmidlerne. Filmhistorier fra hele landet støttes med kr./år 30 millioner. Digitalisering af filmarven støttes med yderligere kr./år 10 millioner. Vis mere

»Jeg er overbevist om, at man fra politisk hold sagtens kan anerkende, at børn og unges filmforbrug udgør en udfordring«, siger DFI's nytiltrådte direktør Claus Ladegaard, og henviser til, at børn og unge i stadig svigtende grad får deres filmoplevelser i biografen eller i tv, men gennem helt andre nye medieplatforme. En ny børn og unge-pulje vil, ifølge DFI's beregninger, koste 50 mio. kr. om året.

Det er også det såkaldt platformsneutrale - det, at en film i dag ikke nødvendigvis ses i en biograf eller via et tv-abonnement - der ligger til grund for en omstrukturering af Public Service Puljen, som DFI håber kan nyde godt af ekstra 60 mio. kr. om året.

Og så er der den gammeldags filmstøtte, den der går til fiktionsfortællinger.

»Her er et sted, hvor lampen virkelig blinker«, siger Claus Ladegaard.

»Vilkårene for dansk spillefilm er blevet forringet over en periode på ti år. Mere end 15 procent af støtten til dansk film er forsvundet på de år, og muligheden for at tjene dem ind igen er blevet ringere, eftersom de private penge og den private risikovillighed er blevet mindre. De 15 procent, vi har mistet, svarer til fire normale spillefilm«.

Er det ikke en kæmpemæssig kamp på den internationale arena, som det er umuligt at vinde i Danmark?

»Den kan vi sagtens vinde«, mener Ladegaard.

»Vi har altid været i konkurrence uden for landets grænser, lige fra før Anden Verdenskrig. Situationen, vi står i, er grundlæggende den samme, og det fantastiske i den situation er, at det væsentligste distributionsvindue, biografen, står rimeligt stærkt og stabilt. Vi står ikke i en situation, hvor alt er tabt – hvis bare vi løser udfordringerne med hensyn til finansiering og lægger støtteordningerne om, så de passer til fremtidens fordringer«.

DFI anslår, at filmstøtten på spillefilmsområdet bør øges med 50 mio. kr. om året.

Mette Bock: »Det vil jeg slet ikke forholde mig til«

En del af de penge, DFI mener bør indgå i finansieringen af dansk film fremover, skal komme gennem en omprioritering af licensmidlerne, men den er kulturminister Mette Bock ikke umiddelbart med på:

»Det er selvfølgelig meget elskværdigt, at filminstituttet fortæller os, hvordan vi skal bruge licensmidlerne«, siger hun, »men det vil jeg slet ikke forholde mig til«.

Mette Bock, havde du forestillet dig, at der ligefrem skulle spares på området med et nyt medieforlig?

»Jeg har slet ikke gjort mig nogen forestillinger om den økonomiske ramme på dette tidspunkt. Slet ikke nogen jeg vil dele med dig«, tilføjer hun og griner.

»Men vi har jo investeret massivt i dansk film i en årrække med en halv milliard om året, og inden for en halv milliard må man kunne prioritere på en anden måde, så man får mere ud af resourcerne. Der er mange måder at være ambitiøs på dansk films vegne på. Vi er i en brydningstid, hvor vi har brug for visioner og udviklingsinitiativer, efter at dansk film har nydt stor succes i mange år, og nu er det på tide at åbne et nyt kapitel«.

»Det er helt overordnet positivt, at de favner virkeligheden, sådan som den er«, kommenterer kulturminister Mette Bock (LA) efter at have kigget på forslaget fra DFI.

»De ser i øjnene, at tingene har ændret sig«, siger hun, »at publikum har fået nye vaner, og at man er nødt til at præsentere film på nogle andre platforme end tidligere«.