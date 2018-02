Unhappy ending: Amerikanske unge ser for meget Netflix og har for lidt sex De unge mellem 18 og 30 i USA er forsigtige, når det kommer til sex. Resultatet er rekordlavt fødselstal.

’Netflix and chill’ er i USA en populær eufemisme for at knalde.

Udtrykket er formentlig opstået i teenagekredse, hvor unge fyre har lokket deres udkårne til lidt lir på sofaen ved at invitere hende over til at se en romantisk film og hjemlig hygge med alt, hvad det nu kan udvikle sig til.

Problemet er bare, at det nu virker som om, at mange unge i USA rent faktisk ikke går videre end til at se Netflix. En stor national undersøgelse af unge amerikaneres holdninger og vaner viser, at de år for år har mindre sex.

I begyndelsen af årtusindet havde 73 procent af de unge mellem 18 og 30 år sex mindst to gange om måneden. Det tal er faldet til 66 procent i 2014-2016, og fødselsraten i USA nu er den laveste i 38 år med 1,77 barn per kvinde i 2017. Det viser en undersøgelse bragt i magasinet Politico.

Curlingbørn

Forskerne peger på en række forklaringer på de unges manglende sexappetit: Det er en generation, der er vokset op med beskyttende curlingforældre og derfor selv er blevet forsigtige og mindre tilbøjelige til at indlade sig på sex, som både kan medføre kønssygdomme, uønsket graviditet og sårede følelser.

Det er også en generation, der bliver boende længere hjemme hos deres forældre i stedet for at flytte sammen med kæresten, fordi det er dyrt at få egen bolig.

Og så er det en generation, som er påpasselig med at trænge sig på med sextilbud, fordi blot anklager om sexisme og seksuelle overgreb har medført en serie bortvisninger af unge mænd fra colleges.

Masser af porno

Og så er der Netflix.

Eller i det hele taget den konstante adgang til underholdning via teknologi. Undersøgelsen konkluderer, at der er en helt tydelig forbindelse mellem det stigende forbrug af smartphones og nedgangen i sex blandt unge og peger desuden på, at Pornhub, det mest populære pornosite i USA, er gået fra at have 10 millioner daglige besøg i 2009 til 75 millioner i 2017.

Så selv om de unge joker og kækt spiller op med tilbud om ’Netflix and chill’, kan man risikere, at det netop er, hvad det bliver til. En lang aften med at stene serier på sofaen uden rigtig happy ending.