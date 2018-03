Schlüter-sagen

Advokat Johan Schlüter står i centrum af den formentlig største sag om svindel med kulturindustriens penge.

Sammen med advokaterne Susanne Fryland og Lars Halgreen er han tiltalt for svindel for over 200 millioner kroner.

De tre tidligere partnere i Johan Schlüter Advokatfirma tjente stort på at forvalte rettighedskroner til producenter i den danske filmbranche, men ifølge bagmandspolitiet tog advokaterne mere, end de var berettiget til.