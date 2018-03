O.J. Simpsons hypotetiske 'mord-tilståelse' skaber røre på Twitter I et 12 år gammelt interview, som aldrig før er blevet vist, beskriver den tidligere amerikanske fodboldspiller, hvordan han ville have begået mordet på sin eks-kone Nicole Brown og hendes ven Ron Goldman.

12. juni 1994 blev Nicole Brown og hendes ven Ron Goldman brutalt myrdet i Los Angeles.

Mordet udløste enorm opmærksomhed verden over. Nicole Brown hed nemlig også Simpson efter tidligere at have været gift med den populære amerikanske fodboldspillere og skuespiller O.J. Simpson.

Med ét var O.J. Simpson havnet midt i en af USA's mest omtalte og kontroversielle mordsager gennem tiden som hovedmistænkt for drabene. Den verdenskendte amerikaner blev dog frifundet i 1995.

11 år senere i 2006 udgav han bogen 'If I Did It' (Hvis jeg gjorde det, red.), hvor han detaljeret beskriver, hvordan han ville have gjort, hvis han havde begået mordene. Altså en hypotetisk beskrivelse af begivenhederne.

I forbindelse med lanceringen af bogen gav O.J. Simpson dengang et interview til den amerikanske TV-station FOX. Interviewet gik imidlertid tabt og blev derfor aldrig vist. Lige indtil nu. Pludselig dukkede det 12 år gamle interview op igen og blev søndag aften vist på amerikansk tv.

Twitter slår gnister

Interviewet fik de sociale medier til at slå gnister under hashtagget #DidOJConfess (#tilstodOJ red.), og udløste endnu en gang spekulationer om, hvorvidt frifindelsen af O.J. Simpson var korrekt eller ej. Det skriver FOX News

»OJ snubler over sig selv. Han gjorde det helt sikkert«, skriver en bruger:

#DidOJConfess OJ is trippin'. He definitely did it. — R C (@jive_turkey04) 12. marts 2018

Mens en anden skriver:

»Han gjorde det absolut«.

Andre var dog knap så sikre og tog O.J. Simpson mere i forsvar.

»Kan de ikke snart lade den mand være i fred«, skrev en frustreret bruger på Twitter:

Can they let this man Live please #OJSimpson — Sluweekay (@slungilekayy) 12. marts 2018

Og en fjerde er helt uforstående over, at man overhovedet laver et interview på et hypotetisk grundlag.

»Hvem i alverden vil fortælle en hypotetisk situation om brutalt at myrde to mennesker. Det her er det mærkeligste nogensinde«

Who the hell tells a hypothetical situation about brutally murdering two people?! This is the craziest thing ever! #DidOJConfess — Spencer Collins (@spencercollins_) 12. marts 2018

Fælles for flere af kommentarerne på Twitter er, at de undrer sig over, hvordan O.J. Simpson, uanset skyldsspørgsmålet, kunne fortælle om mordet på sin eks-kone og hendes ven i så ufølsomt og nærmest muntert et toneleje.

»Hvorfor griner han i løbet af den her detaljerede hypotetiske beskrivelse af mordene?? Jeg har ingen ord for det«, skriver en bruger.

Why is he laughing during this detailed “hypothetical” scenario of the murder?? I am beyond words. #DidOJConfess — Analisa Del Plato (@Limey_Limer617) 12. marts 2018

Mens en anden følger op med en kommentar direkte henvendt til O.J. Simpson:

»Hvordan kan du fortælle og grine så følelseskoldt om mordet på din eks-kone«