Overgreb mod børn blev forklædt som frisind: Skal vi til at omskrive historien om 70'erne? I 1970’erne var det i visse toneangivende kredse progressivt at mene, at børn kunne have glæde af seksuelle forhold til voksne. Sågar til deres forældre. Børneporno var udbredt, og kritik blev typisk affejet som småborgerlig, kropsfornægtende og reaktionær. I dag får tanken om overgreb det til at vende sig i de fleste. Men hvorfor var det i så mange år ikke emne for debat? Hvordan glemte vi ofrene – blandt andet de filmbørn, der først i sidste uge stod frem? Og hvorfor virker det, som om 68-oprørerne selv har svært ved at tage imod kritik?

Det var en rus. Et stærkt tiltrængt opgør med stivnede magtstrukturer. En euforisk og sanselig overtagelse af verden simpelthen. I løbet af få år gjorde fortroppen af en ny generation op med de gamle autoriteter, krængede forældrenes syn på seksualitet af sig og gik legende om bord i de fornøjelser, der fulgte med det nyvundne frisind.

Det danske frisind bliver jo hyldet fra alle sider Søren Hein Rasmussen, historiker

Sex uden for ægteskabet. Sex med mange. Sex med sit eget køn.

Grænser var ikke noget, 70’ernes nye, frie menneske gik og satte for sig selv og andre. Det var ligesom pointen med det hele. Hvad man havde lyst til, havde man også lov til. Og heller ikke børnene – selve frihedens arnested – skulle selvfølgelig snydes.

De voksne projicerede deres eget begær over på børnene Anette Dina Sørensen, cand.mag. i kønsstudier

Eller som Peter Øvig, forfatter til bøgerne ’Hippie 1 & 2’ om det sociale eksperiment i Thylejren, siger:

»På det seksuelle område opstod en norm om, at det var småborgerligt at være bundet til den gamle opfattelse af parforholdet. Nej, man kunne have sex med alle – og der røg de pædofile så med ind i frihedsrusen. Hvorfor skulle børn ikke også have et sexliv? De har jo også seksuelle følelser, som ikke skulle undertrykkes, sagde man«.

Voksne siger man ikke nej til

For oprørets frontløbere var intet helligt. Bortset lige fra frisindet selv. Måske derfor skulle der gå fire årtier, før vi for alvor fik rettet et kritisk blik mod de overgreb, børn og unge blev udsat for i ly af tidsånden. Eksempelvis under tilblivelsen af 70’ernes ikoniske ungdomsfilm ’Måske ku’ vi’ og ’Du er ikke alene’, som TV 2 og Politiken for nylig bragte vidnesbyrd om fra en række medvirkende.

Eller mere kontant: i form af de store mængder børneporno, der i 70’erne var frit tilgængeligt i Danmark.

Det store flertal boede ganske vist i parcelhus, så Otto Leisner i fjernsynet, hørte Dansktoppen og interesserede sig hverken – i hvert fald ikke udadtil – for porno eller frisind. Men i dag vil mange nok alligevel undre sig over, hvad man dengang lod passere.

I sidste uge opridsede Weekendavisens debatredaktør Søren K. Villemoes i en klumme, hvordan pædofili og blodskam i 70’erne blev fremført som en frisindets sag. Tidligere har Weekendavisen fortalt, at en flok pædofile i 1975 upåagtet deltog i det danske homomiljøs fejring af sig selv i Fælledparken – under navnet Børnelokkernes Befrielsesfront i følgeskab med letpåklædte drenge. Der skulle jo være plads til alle seksuelle minoriteter.

Læg hertil, at venstrefløjstidsskriftet Seksualpolitik i 1975 ligefrem udgav et temanummer om pædofili, hvor tre pædofile, to af dem pædagoger, i et interview fortalte om seksuelle forhold til drenge på 11 år. At Pædofilgruppen først i 1980 endegyldigt blev erklæret uvelkomne i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Og at man i flere københavnske butikker i en årrække kunne købe børneporno. I en avisannonce fra Hawaii Bio i København blev der ligefrem lokket med teksten: ’Børnesex – kun 10 år’.

I sin bog ’Fri os fra kærligheden’ fra 1973 kaldte Suzanne Brøgger incest-tabuet for roden til patriarkatets dominans. I denne avis kunne man læse den anerkendte kriminolog Berl Kutchinskys forsvar for blodskam, og i et radioprogram i 1985 sagde filminstruktøren Christian Braad Thomsen, at der selvfølgelig findes lykkelige blodskamsforhold.

Da instruktøren forleden i DR’s Deadline blev konfronteret med nogle af Søren K. Villemoes’ eksempler på, at ungdomsoprørerne skal have forsvaret pædofili og blodskam, kvitterede han ved at kalde redaktøren »en infam løgner«.

Se indslaget fra Deadline her

Ifølge cand.mag. i historie og kønsstudier Anette Dina Sørensen var man i 70’erne stort set blind for, at frigørelsen dybest set var et voksenprojekt.

»De voksne projicerede deres eget begær over på børnene, og børnene kunne ikke sætte grænser, for voksne siger man ikke nej til«, som hun forklarer.

Det lystfyldte blev nedtonet, og det lidt brutale blev pludselig interessant Johannes Andersen, samfundsforsker

Også på Christiansborg kneb det med at tage entydigt afstand fra pædofili. SF’eren Ebba Strange foreslog i 1975, at man fjernede den seksuelle lavalder, og fem år senere modsatte venstresocialisten Preben Wilhjelm sig en lov, der skulle forhindre børneporno. I hvert fald skulle allerede produceret porno tillades, så det kunne begrænse antallet af overgreb, lød ræsonnementet.

Det var en anden tid, siger man, men hvad betyder det egentlig? Hvordan kan vi i det ene årti overse eller ligefrem lukke øjnene for, hvad der fire årtier senere forekommer uacceptabelt for det store flertal?

Man kunne have sex med alle – og der røg de pædofile så med ind i frihedsrusen Peter Øvig, forfatter

»Hvis man skal begribe, hvad der sker i 70’erne, er man nødt til at forstå, hvilken kæmpe fællesorgasme det var, som de her mennesker, som var aktivt med, følte«, siger Peter Øvig.

»De hippier, jeg har talt med, beskriver det som at være forelsket i flere år i træk. En generations deciderede selvforelskelse. Tiden var moden, og pressen var vild med det, så de her mennesker oplevede udelukkende, at de havde ret, og at hele verden kiggede på dem. Men den fundamentalistiske normløshed betød samtidig, at man tabte det moralske kompas fuldstændig i nogle af de her miljøer«.

Truet identitet

Ud over sine bøger om hippierne har Peter Øvig skrevet om modstandsbevægelsen, bz’ere og Blekingegadebanden – alle idealister, hvis rebelske selvforståelse også blev så central for dem, at de fik svært ved at forholde sig kritisk til deres gerninger.

»Min erfaring fra mit arbejde med andre områder af danmarkshistorien, eksempelvis besættelsen, er, at når folk har følt, at de har været frihedskæmpere i den ene eller den anden forstand og kæmpet for den gode sag, så føler de, at hele deres identitet er truet, hvis man påpeger bagsiderne af medaljen«, siger forfatteren, der finder det »helt vildt, at nogle af de her 68’ere ikke kan få sig selv til at tage fuldstændig og klar og entydig afstand fra pædofili i dag«.

Der er en hårfin grænse mellem individets selvrealisering og benhård egoisme Morten Bendix Andersen, historiker

»I dele af samfundet ville man i 70’erne for alt i verden være moderne, progressiv, normløs. Og det skete under et massivt gruppepres, der gjorde det svært at stille sig op og sige: ’Hey! Skulle vi måske holde lidt igen der og der?’«.

Sådan er Peter Øvig i arbejdet med flere af sine bøger stødt på personer, som ikke ønskede hele historien blotlagt. Som da tidligere modstandsfolk forsøgte at skjule, at der i forbindelse med likvideringer af stikkere under krigen også blev skudt »temmelig mange, som nok ikke skulle have være skudt«.

Man frygter at blive sendt tilbage til nogle af de synspunkter, man engang gjorde oprør imod Johannes Andersen, samfundsforsker

At også ungdomsoprørets fortrop blev ved med at se sig selv som frihedskampens sande helte, de gamle magtstrukturers banemænd, gjorde det ekstra vanskeligt for dem at tage imod kritik, mener samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. De frygtede – og flere gør det stadig væk – at kritikkens ærinde i virkeligheden er at rulle samfundet tilbage til tiden før oprøret.

»Den seksuelle revolution var et brud med en lukkethed og et patriarkalsk tankesæt. Men et opgør med magthavere og undertrykkelse kan godt føre til, at man sidenhen selv accepterer rigtig mange problematiske ting af frygt for at blive slået tilbage til udgangspunktet«, siger Johannes Andersen, der er lektor i politologi.

Måske er der bare kun rebelskhed nok til et enkelt oprør per generation, hvorefter andre, yngre kræfter må træde til, sørge for at få vippet de gamle, affældige oprørere af pinden og rydde op efter deres fejltrin.

Til at begynde med gjaldt kampen nu hverken børneporno eller pædofili, forklarer Johannes Andersen, men en anderledes åben og lystpræget tilgang til seksualitet.

»Tanken var, at seksualitet ikke skal være noget fremmed og skjult og noget, man skal skamme sig over. Seksualiteten blev opfattet som et legende, et let pirrende og energisk område, som det var spændende og hyggeligt at udfolde sig på. Derfor var venstrefløjens kamp for pornografi helt naturlig«, siger samfundsforskeren.

»Og selvfølgelig skal børnene heller ikke have nogen begrænsninger på det område. De skal også se, hvad det er, vi snakker om. Eksempelvis med 'Elle-belle-bolle-bogen'«.

Men så gik der penge i den nøgne sandhed, og i løbet af et øjeblik blev pornoen masseproduceret.

»Det lystfyldte blev nedtonet, og det lidt brutale blev pludselig interessant«, siger han.