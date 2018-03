Misbrugte filmbørn: Derfor står vi først frem nu Hvorfor er det ofte så svært at stå frem og fortælle om at være blevet seksuelt misbrugt? I serien ’De misbrugte filmbørn’ har en lang række mænd og kvinder i denne uge fortalt, hvordan to filminstruktører i 1970’erne udsatte dem for overgreb, da de var børn. Vi har bragt fire af kvinderne sammen for blandt andet at spørge dem om det og for at høre om deres nyfundne fællesskab.

Hun kan huske præcis, hvor hun stod, da hun fik opkaldet. I gangen i sit hus i Brande, fastfrossen. Telefonen i hånden og hele hendes krop i alarmberedskab.

I den anden ende af røret var en journalist. Kvinden ville snakke med Susanne Bøgeløv Storm om en film, hun havde været med i, da hun var barn i 1970’erne.

Serie: De misbrugte filmbørn I denne uge har Politiken bragt et dokumentarisk projekt i fire kapitler om 6 mænd og 16 kvinder, der fortalte, at to filminstruktører bag ikoniske ungdomsfilm som ’Du er ikke alene’ og ’Måske ku’ vi’ systematisk krænkede og misbrugte dem, da de var børn. De fleste af mændene og kvinderne, der stod frem, har i årtier døjet med følelser som skyld og skam. Mange har aldrig før fortalt om deres oplevelser offentligt. Projektet er blevet til i samarbejde med TV 2. Læs alle seriens fire kapitler her. Vis mere

Susanne Bøgeløv Storm kunne høre, at journalisten tog tilløb til at sige det næste.

Så kom det: At filmen var ’Krigernes børn’, den, hvor instruktøren Ernst Johansen blev dømt for at misbruge fire 14-årige børneskuespillere.

»Der stod verden stille«, siger Susanne Bøgeløv Storm, der i dag er 53 år gammel.

Da hun var 14 år, spillede hun krigerpigen Ilni i ungdomsfilmen ’Krigernes børn’ fra 1979. Efter premieren blev filmens instruktør dømt for at have seksuelt misbrugt hende og tre andre piger, der spillede med i filmen.

Foto: Miriam Dalsgaard Susanne Bøgeløv Storm, 53 år. Havde en hovedrolle i ’Krigernes børn’ som 14-årig. Fortæller, at instruktør Ernst Johansen voldtog hende tre gange i forbindelse med optagelserne. Instruktøren blev idømt 8 måneders fængsel for overgrebet. Hun bor i dag i Brande, hvor hun har sin egen virksomhed.

I denne uge i Politikens serie ’De misbrugte filmbørn’ har Susanne Bøgeløv Storm sammen med 15 andre kvinder fortalt, hvordan Ernst Johansen, instruktøren bag blandt andet ’Krigernes børn’ og andre mere kendte 1970’er-ungdomsfilm som ’Du er ikke alene’, seksuelt misbrugte og voldtog dem.

Tre af sagerne blev han dømt for i 1970’erne og 1980’erne. Andre er aldrig før kendte ofre. Også seks mænd har i serien denne uge stået frem og fortalt, hvordan Ernst Johansens medinstruktør og pædagogkollega Lasse Nielsen krænkede eller seksuelt misbrugte dem, da de som børn spillede med i ’La os være’ (1975), ’Måske ku’ vi’ (1976) og ’Du er ikke alene’ (1978).

Grooming-metoder

Da Politiken ringede til Susanne Bøgeløv Storm i foråret 2017 for at høre, om hun var blevet udsat for misbrug, blev hun først lamslået.

»Det her var noget, jeg ikke havde talt om i 40 år. Jeg havde brugt fire årtier på at sørge for, at ingen skulle finde ud af, det var sket«.

De andre tre kvinder om bordet nikker. Vi sidder i et af Politikens mødelokaler på Rådhuspladsen. De tre andre, Janni Olsson, Marina Vejby Knudsen og Stine Olsen, er nogle af de 16 kvinder, der ligesom Susanne Bøgeløv Storm i denne uge har valgt at stå frem med navn og fortælle, hvad instruktøren Ernst Johansen udsatte dem for, da de var børn i 1970’erne.

Foto: Miriam Dalsgaard Stine Olsen, 53 år. Havde en større rolle i ’Krigernes børn’ som 14-årig. Fortæller, at Ernst Johansen voldtog hende i forbindelse med optagelserne til ’Krigernes børn’. Instruktøren blev idømt 8 måneders fængsel for overgrebet. Arbejder i dag som jobkonsulent.

Stine Olsen, 53 år, der ligesom Susanne Bøgeløv Storm var med i ’Krigernes børn’, fortæller, at hun blev voldtaget af instruktøren under optagelserne.

Janni Olsson, 52 år, fortæller, hun blev udsat for seksuelt misbrug og forsøgt voldtaget som 13-årig af instruktøren, da hun var statist i ’Krigernes børn’.

Og Marina Vejby Knudsen, 52 år, fortæller, at Ernst Johansen, som hun kendte som pædagog Borup Fritidsklub i Københavns Nordvestkvarter, voldtog hende efter en teaterprøve, da hun var 11 år gammel.

Både selve overgrebene og forløbet, der ledte op til de overgreb, kvinderne fortæller om, følger et meget enslydende forløb: Ernst Johansen vandt deres tillid, fik så lejlighed til at være alene med dem, fordi han påstod, de skulle øve en rolle og udsatte dem derefter for overgreb eller voldtægt ved at overskride deres grænser én for én.

Fremgangsmåden, kvinderne beskriver, kaldes ifølge eksperter grooming – en metode, pædofile anvender for at vinde et barns tillid ved at skabe en nær følelsesmæssig relation baseret på fortrolighed.

Vi har sat de fire kvinder stævne for at tale med dem om, hvordan det har været at medvirke i projektet og fortælle deres historie? Hvorfor besluttede de sig for at stille sig frem efter fire årtier? Og hvorfor har det været svært for dem? For det har det været.

Victim blaming?

Efter det første telefonopkald tog det Susanne Bøgeløv Storm mere end et halvt år at overveje, om hun ville være med. Det til trods for, at hun var en af de syv kvinder fra dengang, hvor Ernst Johansen faktisk blev dømt for seksuelt overgreb.

»Min største frygt ved at stille mig frem var om folk, der hørte min historie, ville victim blame mig. Altså sige, det var min egen skyld«, siger Susanne Bøgeløv Storm, der i dag ejer sin egen virksomhed.

Stine Olsen, i hvis tilfælde der også faldt dom, supplerer:

»Det var jo det, der skete dengang for os. Både retssystemet og pressen dengang omtalte vores voldtægter, som om vi var blevet »forført« eller selv var gået med til det, fordi vi ville være berømte. Jeg fik kvalme, da Susanne kontaktede mig, efter I havde ringet til hende«, siger den 53-årige kvinde, der i dag arbejder som jobkonsulent.

På et tidspunkt kontaktede Susanne Bøgeløv Storm nemlig Stine Olsen via Facebook for at fortælle, at nogen havde ringet for at spørge om det, der var sket med dem dengang. Stine Olsen finder beskeden frem på sin telefon og læser op:

»»Fuck«, skriver jeg bare som svar. Med fire udråbstegn«, siger hun og får de andre til at grine.

Alligevel blev hun efter det første chok mere rolig.

»Jeg tænkte, at hvis Susanne tør stå frem og fortælle det, så tør jeg også«.

De deler erfaringer

Sidste år før jul, efter at have fortalt deres historier, men inden serien blev offentliggjort, mødte de alle fire hinanden.

Stine Olsen og Susanne Bøgeløv Storm så hinanden for første gang i næsten 40 år. Også Janni Olsson og Marina Vejby Knudsen, der havde kendt hinanden som børn i Borup Fritidsklub i Nordvest, mødte hinanden igen den vinter efter fire årtier uden kontakt.