Ny forskning: Musikundervisning gør børn mere lærenemme Billedkunst er fint, men vil man for alvor forbedre sine børns evner i skolen, er det musik, der skal til.

Børns kognitive evner forbedres inden for en række fagområder, hvis de bliver undervist i et instrument.

Det viser et nyt, 2-årigt hollandsk studie, hvor forskere har undersøgt 147 skolebørns indlæringsevner, skriver Pacific Standard.

Halvdelen af skolebørnene tog supplerende musikundervisning ved siden af de almindelige fag, fra de var 6 år gamle, den anden halvdel gjorde ikke.

Og forskellene på de to grupper er markant, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, Artus Jaschke fra VU University of Amsterdam.

»De børn, som modtog musikundervisning, viste blandt andet tydelige tegn på forbedret sproglig argumentation og en udviklet evne til at planlægge, organisere og afslutte opgaver«, siger han.

»Det tyder på, at de kognitive evner, der udvikler sig under indflydelse af musikundervisningen, også forbedrer indlæringsevnerne på en række andre områder og alt i alt forbedrer fagligheden over en bred kam«.

Musik bedre end billedkunst

Udover musikundervisning lod forskerne også en gruppe af børn få særundervisning i billedkunst.

Gruppen var bedre end de andre børn, når de blev udsat for forskellige visuelle tests, men deres kognitive udvikling kunne ikke på samme måde overføres på andre faglige områder, viser studiet.

Forskeren Artus Jaschke udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsens resultater, at håbet var, at politikere over hele verden vil opfatte musikundervisningen som en vigtig del af børns skolegang.