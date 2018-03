Udstilling: De fattige er ofre for den nådesløse tyske sparegris At spare op er en vigtig del af den tyske mentalitet og en søjle under samfundet, men også grundlaget for at udskamme skyldnere, viser ny udstilling.

Budskabet er gentaget igen og igen på plakater og opslag i Tyskland i de seneste århundreder: »At arbejde og at spare – det hører sammen«, lyder det i al sin enkelhed på en plakat fra nazitiden.

Plakaten er sammen med andre opfordringer til at knokle og leve spartansk, så sparegrisen kan blive fodret godt, at finde på Deutsches Historisches Museum i Berlin, hvor en stor udstilling om den tyske spareiver netop er åbnet.

80 procent af tyskerne har reelt ikke råd til at spare op, som deres økonomiske situation er nu Robert Muschalla, professor i økonomi og historie

Selv i koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkiet skulle indespærrede jøder så sent som i marts 1945 sætte eventuelt overskud ind på en sparekassebog, viser et sparekort på udstillingen.

»Vi vil gerne vise, at sparsommeligheden i samklang med at arbejde hårdt er selve grundlaget for det moderne, tyske samfund. En stærk del af den tyske mentalitet, men også en problematisk størrelse i vore dage. For eksempel omtalte magasinet The Economist spareiveren som »det tyske problem« sidste år«, siger Robert Muschalla, professor i økonomi og historie.

Han er kurator for udstillingen ’At spare – historien om en tysk dyd’ på det historiske museum ved Museumsinsel i Tysklands hovedstad.

Som udstillingen viser, har den sparsommelighed, som har præget tyskerne i århundreder, udviklet sig til at være en storpolitisk størrelse i de senere år.

Under finanskrisen krævede Tyskland i EU, at de hårdt ramte lande i Sydeuropa med Grækenland i spidsen skulle indlede en sand strammerkurs med massive besparelser for at modtage lån.

»Da fik verden virkelig den tyske mentalitet at mærke – man skal yde for at nyde. Mens grækerne led under det budskab, frygtede tyskerne, at deres opsparing ville forsvinde et sted i Middelhavet mellem lande, der efter deres opfattelse hellere ville låne sig til gods og guld end selv bidrage ved hårdt arbejde«, forklarer Robert Muschalla.

Vælgere ville se spareiver

Ikke mindst blandt socialister i Europa og USA blev den hårde tyske kurs kritiseret voldsomt, men tyske politikere kunne ifølge Robert Muschalla ikke gøre andet end at stille de krav.

Hvis deres vælgere – de tyske småsparere – skulle godkende lånepakkerne til blandt andet Grækenland, ville de se viljen til selv at spare op og vende udviklingen.

»Vi kan sige til sparerne, at jeres indestående er sikkert«, måtte forbundskansler Angela Merkel dengang love tyskerne for at forhindre panikken i at bryde ud.

For et stormløb på pengeinstitutterne af folk, der ville have deres spareskillinger ud, inden de forsvandt ned i et græsk hul, ville have gjort finanskrisen endnu dybere. Kuren virkede, konstaterede Wolfgang Schäuble, da den ikoniske finansminister takkede af på posten for at blive formand for det tyske parlament, Forbundsdagen, efter valget i efteråret. De fleste lande i Sydeuropa oplever nu økonomisk fremgang.

Tysk paradoks

Til gengæld er Tyskland, hvis økonomi og eksport har slået rekord efter rekord i årene efter finanskrisen, ramt af et paradoks: Til trods for fremgangen lever flere og tyskere under fattigdomsgrænsen. 13,6 millioner mennesker lige nu, viser opgørelser.