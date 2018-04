Kulturkommentar: Hvem er det, der får glæde af, at Kirsten Birgit skal flytte og tabe sig?

FOR ABONNENTER

En af de mest overraskende udmeldinger i regeringens medieudspil er, at Radio24syv skal reduceres med en tredjedel. Eller rettere: FM4 skal i 2019 genudbydes med en væsentlig mindre statslig støtte. Kulturministeren bemærkede i forbindelse med præsentationen, at den helt store forandring ikke ville komme som følge af færre penge, men hvis stationen genopstår vest for Storebælt. Hun insisterer på, at penge og kvalitet ikke hænger sammen. Geografi er derimod altafgørende.