Træet som en helligdom: København udpeger 136 ikoniske træer Der er popikoner, designikoner og stilikoner. Men det stopper ikke der. Københavns Kommune har med indbyggernes hjælp udpeget ’ikoniske træer’. Træer, som betyder noget helt særligt lokalt, og som ikke må fældes uden politisk godkendelse.

Platantræets stamme er så tykt, at det kræver tre mennesker hånd i hånd for at nå om det, og det er så højt, at de øverste grene rager op over de fire etager høje bygninger på Gråbrødretorv.

Selv på en kold, klar martsdag lokker de otte bænke for træets fod folk til. De tager plads med ryggen mod stammen og vender ansigterne mod solen.

»Hvor gammelt er det? Hver er det for et træ? Jeg ved bare, at det hører til Gråbrødretorv. Jeg er kommet her, siden jeg var hippie. Der sad jeg også lige her«, fortæller Lillian Christensen, 72. Hun rejser sig og kigger op på træet.

»Hvor er det egentlig flot!«.

Træet har stået her i 116 år, været nabo til bunkere og parkeringspladser og vidne til et broget menneskemylder.

Fra pladsen var samlingssted for flipperne, mens den var nattelivshotspot for yuppierne i 1980’erne og til i dag, hvor Steak Tatar hos Huks Fluks og pizzaer hos Sole D’Italia lokker besøgende til.

Træet bærer den plads Morten Leicht Jeppsen, landskabsarkitekt

FAKTA Ikoniske træer Et nomineret træ skal opfylde mindst 4 af disse 7 kritiker, for at kunne få den særlige status ikonisk. 1. Træet skal være udvokset og dermed være ’myndigt’ 2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold til træet 3. Træet skal have særlig arkitektonisk/rumlig værdi 4. Træet har en særlig biologisk værdi 5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima 6. Træet giver særlige sanselige oplevelser (frugter, farverige blomster, dufte etc.) 7. Træet har en særlig historisk betydning Københavnerne kan melde forslag til ikoniske træer ved at sende et billede af træet, adressen, hvor træet står, samt en begrundelse for, hvorfor træet er ikonisk til mailen: ikonisketræer@tmf.kk.dk. Så vil forvaltningen vurdere forslagene og nye udpegninger vil blive indarbejdet, når materialet opdateres i 2020. Vis mere

Platantræet er 1 af 136 enkeltstående træer, som Københavns Kommune har samlet på en ny liste over ikoniske træer.

På listen indgår også 56 grupper af træer i f.eks. parker, små skovbevoksninger eller alleer som den af kirsebærtræer på Bispebjerg Kirkegård.

Træer, som byens borgere har udpeget som bevaringsværdige, så de ikke bare sådan kan fældes uden politisk involvering.

Initiativet skal understøtte Københavns Kommune mål om, at 75 procent af københavnerne skal opleve København som en grøn by i 2025.

For et træ er ikke blot en organisme, der omskaber CO 2 til ilt. Det er også et stærkt æstetisk udtryk midt i den byggede by, som brugen af ordet ’ikonisk’ er udtryk for.

Et ikon er inden for den ortodokse kirke et helligt billede. Og på den måde indrammer det præcis, hvilket forhold det moderne bymenneske i dag har til et naturelement som træet:

Træet som en helligdom.

Ordet bruges også om én, der bliver set op til, og uanset hvordan man end tolker det i forbindelse med træer, så ligger der noget ophøjet og stærkt positivt i at kategorisere egetræer, linde, kastanjer, bøgetræer og knudrede robinier som ikoniske.

Lidt af et paradoks

Platanen på Gråbrødretorv rammer 6 af i alt 7 kriterier, et træ skal opfylde for at få prædikatet ikonisk. Træet har – sine mange år til trods – ikke særlig historisk betydning. Men det er udvokset, der er et lokalt tilhørsforhold til træet, og det har særlig arkitektonisk værdi.

Træet har en særlig biologisk værdi samt en aktiv betydning for mikroklimaet på pladsen, og så giver det en særlig sanselig oplevelse.

»Når det er sommer, og solen kommer, så skaber platanen en sydlandsk stemning, som man kender fra Sydfrankrig, hvor skyggen anses som en kvalitet. Og så er den jo komplementær til den omkringliggende bebyggelse med de tætliggende gamle fine huse. Hvis platanen forsvandt, ville Gråbrødretorv få et helt andet udtryk. Træet bærer den plads«, vurderer landskabsarkitekt hos tegnestuen SLA og medforfatter af bogen ’Why we love trees’, Morten Leicht Jeppsen.

Han er i det hele taget positiv over for ikonlisten, for den bryder med vores vane med at se træer mere som problemer end muligheder.

»Vi har sådan en holdning i Danmark om, at når et træ står i vejen, skal det fældes. I Tyskland kan man ikke engang fælde træer langt ude ved en markvej uden at søge om tilladelse. Det her initiativ italesætter træer positivt på den politiske byudviklingsagenda. Det giver en større bevidsthed om træernes kvaliteter«.