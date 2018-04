'Skam's afløser er 'Blank': Seerne må selv reklamere for den nye norske ungdomsserie Korte videoklip og likes skal skabe hype omkring NRK’s nye serie, ’Blank’, der ligesom ’Skam’ har sin egen hjemmeside med indhold fra karaktererne.

Pludselig og helt uden varsel kom den. Opfølgeren til den ultrapopulære norske ungdomsserie ’Skam’, der i knap to år tryllebandt en enorm seerskarer af både yngre og ældre over hele Skandinavien.

Og præcis som sin forgænger er det nu op til fansene af den nye serie ’Blank’ at skabe opmærksomhed om den norske tv-station NRK’s nyeste ungdomssatsning.

Da ’Skam’ oprindelig blev lanceret, holdt NRK kortene tæt ind til kroppen. På samme måde er det sket med ’Blank’, der heller ikke er blevet markedsført eller annonceret via traditionelle strategier med trailers og reklamer.

Som det var tilfældet med ’Skam’, skal kendskabet til ’Blank’ spredes gennem reaktioner og aktivitet blandt fans på seriens egen hjemmeside. Her ligger korte videoklip og små chatbeskeder fra karaktererne i serien samt indhold fra deres profiler på sociale medier som Instagram.

»Nei faennnn ... Pc’en kollapset. Mistet to sider som ikke var lagret ... Kommer til deg i morgen trenger å koble av litt«, skriver Mats i det første opslag på ’Blank’s hjemmeside, der blev offentliggjort lørdag aften klokken 22.14.

Han er sammen med kæresten Ella og hendes veninde Susanne, seriens foreløbig tre hovedpersoner.

I skrivende stund har opslaget fået 524 likes og er blevet kommenteret 49 gange.

»Wææ, gleder meg til å se resten!!! <3«, skriver en fan, der kalder sig Lise, under opslaget.

Og den form for aktivering af fansene kan få enormt stor indflydelse på seriens popularitet, lyder vurderingen fra adjunkt og ph.d. Peter Vistisen, der beskæftiger sig med interaktive digitale medier og oplevelsesdesign på Aalborg Universitet.

»Vi er befinder os i et felt, hvor nye film og serier bliver annonceret hele tiden – alene på en måned kan Netflix nå at lancere en ny serie om dagen. Mediemarkedet for film og tv-serier er med andre ord oversvømmet, og brugerne er mindre og mindre modtagelige over for traditionel markedsføring«, siger Peter Vistisen og forsætter:

»Med både ’Skam’ og den nye ’Blank’ forsøger man at aktivere nedefra og op, hvor det er fansene, der skaber hypen omkring serien. Det bliver reelt set brugerne selv, der siger god for produktet, i stedet for producenterne, der forsøger at overbevise dig om, at du skal følge med i serien«.

Kort klip mod kedsomhed

Hvor ’Skam’ handlede om ungdomslivet i gymnasietiden, foregår ’Blank’ i årene efter gymnasiet. Men ligesom ’Skam’ bliver ’Blank’ offentliggjort lidt efter lidt i løbet af ugen med små klip om de unge menneskers liv. Søndag samles ugens klip så til et samlet afsnit, der sendes i fjernsynet. Præcis som det var tilfældet med ’Skam’.

Og ifølge tidligere programchef på TV 2, medierådgiver Keld Reinicke er den dobbelthed med både korte klip digitalt og et samlet afsnit til tv en effektiv måde at få succes og stor opmærksomhed omkring den nye norske ungdomsserie på.

»Denne metode med både at udkomme digitalt og på tv er en af de store grunde til, at ’Skam’ blev så stor en succes. Man fanger både de yngre, der finder serien digitalt, og henvender sig samtidig til den lidt ældre generation ved at sende det på tv. Man kan sige, at ’Skam’ formåede at ramme begge målgrupper, der hvor de er. Og det synes at være samme fremgangsmåde med ’Blank’«, siger Keld Reinicke.