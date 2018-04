Den svenske konge griber ind i akademiskandale Carl XVI Gufstaf er på vej med nye vedtægter for det kriseramte Svenske Akademi, så medlemmer kan få lov at melde sig ud. Og uddele Nobelprisen.

Den svenske konge, Carl XVI Gustaf, ønsker at få ændret vedtægterne for Det Svenske Akademi, så medlemmer af Akademiet kan få lov at udtræde, hvis de ønsker det. En sådan vedtægtsændring kan i givet fald løse nogle af Akademiets akutte problemer. Ændringen kan eksempelvis sætte akademiet i stand til at udpege vinderen af årets Nobelpris i litteratur til oktober.

I en pressemeddelelse fortæller kongen, at han har indledt nærmere drøftelser med akademiet om, hvordan de fremtidige vedtægter skal udformes.

Ifølge kongens plan skal vedtægterne desuden ændres, så Akademiet får mulighed for at erstatte de medlemmer, som i mere end to år ikke har deltaget i institutionens arbejde. Selv om de ikke har søgt om at forlade akademiet, vil institutionen kunne anse dem for at være trådt ud af forsamlingen.

I øjeblikket er det skandaleramte akademi handlingslammet, fordi forsamlingen efterhånden er reduceret til 11 ud af 18 medlemmer. Det betyder, at akademiet ikke er i stand til at træffe vigtige beslutninger. Ifølge de gældende vedtægter kræver det, at mindst 12 af medlemmerne er til stede.

Dyb krise i akademiet

Det Svenske Akademi har været i konstant krise siden november sidste år, da Dagens Nyheter fortalte, at 18 kvinder anklagede en kendt kulturprofil for seksuelle overgreb og chikanerier. Manden er gift med digteren Katarina Frostenson, som indtil i sidste uge var medlem af Akademiet.

Manden nægter alle anklager, men ifølge kvinderne har han desuden afsløret en række navne på forfattere, før de af akademiet var udpeget som vindere af Nobelprisen i litteratur.

Krisen i akademiet er eskaleret i løbet af 2018. Inden for to uger er fem medlemmer trådt ud af forsamlingen. To medlemmer, Kerstin Ekman og Lotta Lotass, har ikke deltaget i arbejdet i flere år. For to uger siden gik Kjell Espmark, Peter Englund og Klas Östergren ud i protest, fordi et flertal i akademiet ikke havde tænkt sig at drage nogen konsekvens af en advokatundersøgelse, der har kortlagt Kulturprofilens forbindelser til medlemmer af akademiet.

Striden mellem de to fløje i akademiet kulminerede sidste torsdag, da Katarina Frostenson og den hidtidige permanente sekretær, Sara Danius, begge forlod akademiet.

Det var planen, at akademiet allerede tirsdag skulle have offentliggjort resultatet af den omfattende advokatundersøgelse, men offentliggørelsen blev udsat. I morgen holder akademiet sit ugentlige møde i Stockholm.