Grønland – stort på kortet, lille på tv

Den grønlandske binding til rigsfællesskabet er den fortsatte årsag til, at Danmark som et hele kan kalde sig en arktisk nation og gøre diverse krav på undergrunden frem mod Nordpolen – som måske rummer kolossale, men nærmest også utilgængelige råstofværdier.

Men hvor mægtige Grønland fylder en pokkers masser i ethvert atlas og på børneværelsernes lysende globusser, så er det ikke et ’landskab’, der præger de danske tv-stationer – end ikke da der var valg til landsstyret, Naalakkersuisut, det lokale folketing, tidligere på ugen.

Bevares, der var kameraer og udsendte reportere i Nuuk, og der blev – ganske som ved valg i Danmark – talt om økonomi og hvem skal nu betale, om stygge sociale forhold og uddannelse, og man interviewede forskellige magthavere og eksperter. Og så kom man naturligvis ind på den grønlandske selvstændighedstanke, altså løsrivelsen fra Danmark og rigsfællesskabet. Men vi taler om beskedne minutters opmærksomhed i nord.

Selvfølgelig har det spillet ind – vil jeg da tro – at landsstyrevalget var i barsk sendetidskonkurrence med både overenskomst- og spisepauseføljetonen i København, og med slutspurt og dom i den makabre ubådssag, som sendte kaptajn P. Madsen i fængsel på livstid. Det kan man ikke se bort fra.

Jeg synes, valgdækningen kunne have været mere spændende, mere ambitiøs og anderledes

Men alligevel undrer det mig, at der ikke har været mere tv-knald på det grønlandske valg – i en tid, hvor kineserne viser stor interesse for landet og dets råstoffer, og hvor russerne er meget aktive helt mod nord. Og hvor grønlænderne synes at tale mere og mere om, at de er trætte af at være et vedhæng til Danmark.

Jeg synes, valgdækningen fra Grønland, hvor de traditionelle partier fastholdt deres flertal trods betydelig tilbagegang, kunne have været mere spændende, mere ambitiøs og anderledes, hvis man havde taget et andet udgangspunkt end Nuuk.

Havde eksempelvis TV 2 i stedet flyttet sin skarpe politiske redaktør Anders Langballe til Tasiilaq, det tidligere Ammassalik eller Angmagssalik, den største by på den grønlandske østkyst, så havde seerne fået et komprimeret billede af de problemer, Grønland slås med.

Grønland vil gerne fremstå som et moderne samfund, men når man rejser på østkysten, så blotlægges landets baggård, kan jeg love.

Det kunne have været spændende at høre stemmer fra den kant – og det kan det i øvrigt stadig.