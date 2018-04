Skandalen fortsætter i det svenske akademi: Endnu et medlem skrider og kulturping anklages for at begramse prinsesse En række anonyme kilder anklager en person fra den svenske kulturelite for at have begramset den svenske prinsesse. Han nægter pure.

Det Svenske Akademi, der uddeler Nobelprisen i litteratur er nu nede på 10 medlemmer ud af de 18, de burde være.

Seneste udmelding kom fra forfatteren Sara Stridsbergs, der her i weekenden forlod Akademiet.

Hun er sjette medlem, der forlader Det Svenske Akademi på en måned.

FAKTA De har forladt Det Svenske Akademi inden for den seneste måned Sara Stridsberg Sara Danius Katarina Frostenson Klas Östergren Kjell Espmark Peter Englund

Og der er også nyt om grunden til, at alle skrider. Hele sagens omdrejningspunkt, en ping fra den svenske kulturelle elite, der er gift med et af de nu tidligere medlemmer i Akademi, står anklaget for at opføre sig upassende over for en række kvinder.

Kronarving begramset

Sagen begynde med, at 18 kvinder fortalte, hvordan den indflydelsesrige mand, havde begramset dem og opført sig upassende. I dag skriver Svenska Dagbladet så, at den svenske kronprinsesse kan skrive sig på den liste.

Ifølge tre anonyme kilder tog han ganske simpelt den dengang 27-årige kronarving på numsen under et arrangement i regi af Det Svenske Akademi.

Til Svenska Dagbladet afslår den anklagedes advokat, at det er sket. Han kalder det »ondsindede rygter«. Det svenske kongehus vil ikke kommentere den konkrete sag.

Ud over at være en saftig historie fra den svenske kulturelite, handler historien om den svenske prinsesse også om, hvorvidt den tidligere mangeårige permanente sekretær for Det Svenske Akademi Horace Engdahl kendte til kulturpingens upassende opførsel.

Nobelprisen i fare

Han har selv benægtet at kende til systematiske begramsninger udført af personen, der er Engdahls gode ven.

Men ifølge vidner var Engdahl til stede under den påståede misgerning, og fik ifølge Svenska Dagbladet at vide, at han skulle sørge for, at kulturpingen og prinsessen ikke kom til at være i enrum ved en senere lejlighed.

Litteraturprofessoren Ebba Witt-Brattström bekræfter over for Expressen hændelsen. Hun er tidligere gift med Engdahl i over 30 år, men har over de seneste år været stærkt kritisk over for ham og »kulturmænd« i det hele taget.

Om hændelsen siger hun til Expressen:

»Han strøg hende over ryggen og nedover. Horace Engdahl så det og forstod, at den her gang var han [Kulturpingen, red.] gået for langt«.

Med 10 medlemmet kan Det Svenske Akademi ikke uddele Nobelprisen i litteratur. De skal mindst være 12 medlemmer, før det kan lade sig gøre. Hvornår der bliver udpeget nye medlemmer er stadig uklart. Det samme gælder årets uddeling af prisen.