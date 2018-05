Anklager: Schlüter skal seks år i fængsel for rettighedssvindel

Den tidligere konge af copyright, advokat Johan Schlüter og hans højre hånd, Susanne Fryland bør begge idømmes seks års fængsel i sagen om svindel med mere end 200 millioner kroner.

Det skriver Finans.dk

Den tredje partner i advokatfirmaet, Lars Halgreen, der kun er tiltalt i halvdelen af sagen, bør idømmes tre års fængsel, lyder det fra anklagerholdet Malene Stage Christensen og Martin Kromann.

Johan Schlüter, Susanne Fryland og Lars Halgreen er tiltalt i sagen om svindel for mere end 100 millioner rettighedskroner, som de gennem en lang årrække forvaltede for film- og tv-producenterne.

Johan Schlüter og Susanne Fryland er tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Bagmandspolitiet mener, at de to har taget mere end 110 millioner rettighedskroner fra film- og tv-producenterne og brugt dem.

Pengene gik dels til et erhvervseventyr i Slagelse, hvor datterselskabet Registrering Danmark på få år voksede fra en lille håndfuld medarbejdere til 60.

Dels til at dække underskud i Johan Sclüter Advokatfirma.

De to er desuden sammen med Lars Halgreen tiltalt for den såkaldte konefinte ved at overdrage værdier for over 80 millioner kroner til deres hustruer, da sagen begyndte at rulle, og filmproducenterne fik sat en uvildig undersøgelse af forholdene i Johan Schlüter Advokatfirma og Registrering Danmark i gang.