Succesforfatter: »Muslimerne skal ud af den fælde, islamisterne har lagt« Islamister og konservative arabiske regimer hader succesforfatteren og journalisten Kamel Daoud, som gør op med kvindeundertrykkelse og despotisme i den arabiske verden. Men det arabiske forår har sat demokrati på dagsordenen.

Kamel Daoud kan ånde og tale frit i disse dage, hvor han besøger København. Det er en forandring fra hjemlandet Algeriet, hvor den verdenskendte journalist og forfatter lever under trusler fra islamister, mens myndighederne gør alt for at forhindre ham i at arbejde.