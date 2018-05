Katrine Marie Guldagers 7-punkts guide til at undgå brud i familien: Du kan godt bede din mor om at lytte, men forvent ikke, at hun forstår dig

I forbindelse med mine seneste to klummer om familiebrud har rigtig mange følt sig genkendt, og det er godt.

En enkelt har dog også bebrejdet mig, at jeg får det med familiebrud til at lyde, som om det er let. Jeg synes på ingen måde, at det er let.

De mennesker, jeg møder, der har brudt med deres familie, ligger som regel helt ødelagte og stønner i vejkanten. De har forsøgt at tilpasse sig så meget, at de slet ikke kan mærke sig selv mere. Mange af dem føler i deres inderste, at det er dem, der har gjort noget forkert. De skammer sig måske ligefrem.

Det er dem, mine klummer har været henvendt til.

Jeg har også fået at vide, at jeg burde overlade sagen til psykologer, men det har jeg ikke tænkt mig. For det første har mange af dem, der bryder med deres familie, allerede brugt en mindre formue på at gå i terapi, for det andet tror jeg ikke på, at terapi kan løse alle problemer.

Klumme: Moderne mennesker 'Moderne mennesker' er Politiken Kulturs klumme om at være menneske i tiden. Den skrivespå skift af forfatter Katrine Marie Guldager og professor og forfatter Svend Brinkmann. Katrine Marie Guldager (f. 1966) debuterede i 1994 og har siden skrevet en lang række romaner, digte og noveller. Hun tilbragte tre år i Afrika som barn og er vokset op i et bofællesskab i Hillerød. Hun har et skarpt blik for den måde, som samfundsudviklingen slår ind i familielivet og har med sin Køgekrønike i seks bind skildret udviklingen fra Anden Verdenskrig til nu. Senest har hun udgivet endnu et familiedrama, nemlig romanen 'En uskyldig familie'. Guldager er cand.phil i dansk og tidligere elev på Forfatterskolen. Svend Brinkmann (f. 1975) er psykologiprofessoren, der udfordrer den positive psykologi og selvhjælpsindustrien. Han taler tidsånden midt imod med sin opfordring til ikke at vende blikket indad, men udad mod omgivelserne og tage nej-hatten på som forsvar mod alle dem, der kræver forandring og omstilling. Bestselleren 'Stå Fast' er udkommet på engelsk under titlen 'Stand firm', så det brinkmannske budskab om fællesskab i stedet for individualistisk selvrealisering som vejen til det gode liv er for længst på vej ud i verden. Svend Brinkmann har været fast anmelder på Politiken af faglitteratur om psykologi med mere siden 2012. Læs alle de tidligere 'Moderne mennesker'-klummer ved at klikke her Vis mere

Vi ville aldrig bede en kvinde, der var i et voldeligt forhold, om at gå i terapi, så hun bedre kunne klare sit ægteskab. Vi ville aldrig bede en alkoholikers kone om at se indad, fordi hun var ked af sin mands misbrug. Der findes faktisk ødelæggende adfærd som ikke er vores egen skyld. Også i danske middelklassehjem, hvor ingen drikker eller slår på tæven.

Familiekonflikter kan være såre banale. Der kan være tale om mødre, der ikke vil give slip på deres børn, store søskende, der ikke vil lade deres mindre søskende blive voksne, fædre, der bare er ligeglade. Mulighederne er mange!

Så her følger en ultrakort guide til dig, som gerne vil undgå, at din familie styrer mod et brud.

1. Andre mennesker er andre mennesker

Find dig i, at dine familiemedlemmer er nogle helt andre end dig, vil noget helt andet. De er ikke til for din skyld!

Det, der betyder sindssygt meget for dig, er måske ligegyldigt for dem. Prøv at acceptere, at andre mennesker er ... andre mennesker. Også selv om de er familie.

2. Alle træder hinanden over tæerne

Affind dig med, at i familierelationer bliver vi alle skuffede. Nej, din mor forstod aldrig præcis, hvorfor det, hun sagde dengang på motorvejen i 2008, var så sindssygt sårende.

Du kan godt bede hende om at lytte, men forvent ikke, at hun forstår dig. Herregud, det gør du heller ikke altid selv. Og du har også selv trådt folk over tæerne.

3. Du må godt sige nej

Forlang, at folk respekterer et nej. Du må sige nej til alt (undtagen hvis der er tale om en livstruende situation, og nogen skal køres på hospitalet). Forudsætningen for, at man kan sige ja, er, at man har lov til at sige nej.

Du kan godt vælge at gå til familiefester af ren og skær pligt, men det holder ikke i længden. At sige nej åbner for et ja på et senere tidspunkt. Et ægte ja. Det er dit liv, det er dig, der bestemmer.

4. Undlad forskelsbehandling

Hvis du har mere end et barn, så pas på med forskelsbehandling. Alle har lige meget ret til at være i en familie. Der er ikke et A-hold og et B-hold.

Så hvis du er nødt til at forære din ene søn en lejlighed, så indkald til et møde, find en løsning, alle forstår. Lad for Guds skyld være med at gøre det i det skjulte.