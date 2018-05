'Sherlock'-stjernen Benedict Cumberbatch vil kun spille med, hvis der er ligeløn Den engelske skuespiller, som er kendt fra bl.a. rollen som Sherlock Holmes, vil takke nej til at medvirke i film, hvor kvinder ikke får samme løn som mænd.

»Ligeløn og en plads ved bordet er feminismens fundament«, fastslog Benedict Cumberbatch i et interview med Radio Times søndag 13. maj.

Og han tilføjede opfordringen: »Spørg hvad kvinder får i løn og sig 'hvis hun ikke får det samme som mændene, så vil jeg ikke være med«.

Og det er netop, hvad han selv gør: Siger nej til at medvirke i teater, film- og tv-produktioner, hvis der ikke er ligeløn for de medvirkende.

Udtalelsen, der har vakt opmærksomhed vidt omkring, kommer i kølvandet på en stadig stigende opmærksomhed på de ulige vilkår for mænd og kvinder i filmindustrien.

Et problem som skuespiller Frances McDormand også tog op i sin takketale til årets oscarduddeling med ordene 'Inclusion rider' - en klausul, som hun opfordrer alle skuespillere til at få føjet ind i deres kontrakter for at sikre bl.a. køns- og racelighed, når der hyres folk til tv- og filmoptagelser.

Senest har det også været fremme, at store produktioner som 'The Crown', 'Westworld' og 'Jurassic World: Fallen Kingdom', alle praktiserer ulige løn til mandlige og kvindelige medvirkende.

Kvinder i firmaet

Cumberbatch, der er kendt fra blandt andet tv-serien om Sherlock Holmes og filmroller i 'The Imitation Game' og den biografaktuelle 'Avengers: Infinity Wars' træder i radioprogrammet frem som erklæret feminist.

Sammen med sin partner har han i sit nye produktionsselskab Sunnymarch udelukkende ansat kvinder og satser her på dramaer med kvindeligt fokus.

Med brug af sin egen berømmelse for at tiltrække investorer håber han på den måde at kunne booste kvinders karrierer i branchen.

For som han sagde i radioprogrammet:

»Halvdelen af publikummet er kvinder!«.