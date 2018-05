I Belgien er to danskere blandt årets kunstnere: Der er højt til loftet, det er gratis, og alle kan komme ind Sæt bilen i gear og sæt mod Belgiens kyster. For belgierne afvikler for sjette gang deres egen internationale skulptur-triennale – langs hele landets kystlinje, hvor skulpturerne tager sig smukkest ud. To danskere er blandt årets kunstnere.

FOR ABONNENTER Der er flere oplagte grunde til at stille skulpturer op på en strandbred, som de har gjort – igen – i Belgien. For det er sjette gang, Provincie West-Vlaanderen (Westflandern) arrangerer kunsttriennalen Beaufort. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind