Friluftsudstilling med 100 års politiske satire demonstrerer bladtegnernes vigtighed for vores humor og demokrati Danske bladtegneres uundværlige bidrag til højt humør og demokratisk selvkritik gennem 100 år kan lige nu studeres over for Folketingets indgang.

Det kunne egentlig godt ligne en provokation at placere udstillingen lige der over for indgangen til det danske parlament: Planche ved planche med latterliggørelse af de politikere, der gennem et århundrede er gået ind og ud ad selv samme indgang. Men det er ikke nogen protestdemonstration, tværtimod:

Friluftsudstillingen af politiske satiretegninger fra de 100 år, der nu er gået, siden Rigsdagsfløjen af det nuværende Christiansborg blev indviet, demonstrerer faktisk politikernes prisværdige selvbesindelse og erkendelse af, at graden af demokrati bl.a. måles på den ytringsfrihed, magthavernes kritikere har. Det er nemlig Folketinget selv, der har bedt Museet for Dansk Bladtegning på Det Kongelige Bibliotek om at stå for udstillingen.

Det udvalg, som bladtegnermuseets Claus Seidel og Hannibal Munk har foretaget, rækker på den måde fra parlamentarismens sidste prøvelse, nemlig Christian X’s udløsning af påskekrisen i 1920, og til samme parlaments famøse flertal for statsindgreb i en af individets mest harmløse frihedsrettigheder, nemlig maske- eller rettere sagt burkaforbuddet i år. Det kommenterer udstillingens nyeste tegning fra Politiken 10. april i år, så man fatter, hvor farlig en rent visuel pointe kan være for en politikers troværdighed: Per Marquard Otzen viser tre granvoksne betjente, der river en Mette Frederiksen-maske af en lille kvinde og afslører, hvem hun virkelig er: Mette Frederiksen. Oh skræk!

Tegning: Per Marquard Otzen. Politiken 2018

Målt på tegnerliv rækker det halve hundrede plancher fra Alfred Schmidt (1858-1938) til Philip Ytournel (f. 1972), og de landsdækkende dagblade er hovedleverandører – plus lige underfundige Jens Julius fra Horsens Folkeblad, men med genbrug i tolv andre provinsaviser er han i virkeligheden også den mest landsdækkende. Og eftersom bladtegning ikke er begrænset til dagblade, leverer Svikmøllen og Blæksprutten selvfølgelig også bidrag, sidstnævnte f.eks. Herluf Jensenius’ legendariske tegning af det lyssky Kanslergadeforlig mellem V og SR-regeringen i 1933.

Første halvdel af århundredet er dog forfordelt med tiårsspring fra planche til planche. Men derefter triller christiansborgselvmålene ind i tæt rækkefølge: Chokket over Glistrups jordskredsvalg i 1973 er fanget af Berlingskes Erik Werner, mens Jørgen Saabyes Politiken-tegning fra 1993 af overrækkelsen af tamilrapporten spiller på Schlüters løfte om, at der »intet var fejet ind under gulvtæppet«: Han ligger selv derinde og tager imod dokumentstakken.