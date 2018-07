Mand med skydevåben får amerikansk koncert aflyst Lørdag aften skulle bandet The Avett Brothers optræde i USA. Men koncerten blev aflyst på grund af en mand med skydevåben.

Bandet The Avett Brothers fra USA har flere gange gennemført deres folkkoncerter på Tønder Festival.

Men da musikerne lørdag aften skulle spille til en udsolgt koncert i delstaten Oregon i USA, gik det langtfra som planlagt.

Da en mand troppede op på spillestedet med et skydevåben, måtte koncerten blive aflyst. Det forklarer The Avett Brothers i en udtalelse, som er lagt op på deres hjemmeside.

Forløbet har ifølge udtalelsen været, at manden efter ankomsten gik gennem en metaldetektor, og der blev det opdaget, at han bar et skydevåben.

En sikkerhedsvagt konfronterede manden og fortalte, at de har regler om, at publikum ikke må bære våben. Den bevæbnede mand forklarede, at han var politibetjent i en anden delstat og fremviste også et politiskilt.

Det overbeviste dog ikke sikkerhedsvagten nok til, at manden kunne vade ind. Vagten kontaktede den ansvarlige på spillestedet, men imellem tiden gik manden ind og forsvandt blandt publikummet. Personalet prøvede at lede efter ham - men uden held.

»På grund af den åbenlyse trussel fra en person i publikum med et skydevåben, uanset hans (ubekræftede) påstand om at være en del af ordensmagten, var vi forpligtet til at aflyse koncerten for alles sikkerhed«, skriver The Avett Brothers i udtalelsen.

Oprindelig forklarede spillestedet, at koncerten blev aflyst på grund af lydproblemer, beretter lokalavisen The Oregonian.

The Avett Brothers arbejder på at finde en ny dato til koncerten og tilbyder alle, der købte en billet til aftenen, at få deres penge igen.

Bandet har blandt andet udgivet de to plader 'The Carpenter' fra 2012 og 'True Sadness' fra 2013, som begge blev nomineret til en Grammy Award som årets bedste americana-album.