Nephew-sanger vil aflytte dine hemmeligheder og gjalde dem ud fra rådhustårnet Dine værste hemmeligheder skal gjaldes ud fra Aarhus Rådhus. Som klokkespil. Aarhus Festuge opfordrer folk til at ringe ind og afsløre en hemmelighed til sangeren Marie Koldkjær Højlund og lydkunstneren Morten Riis. Fejltrin og fadæser omdigtes til klokkespil.

Hemmeligheder hvisketisker man normalt om. I Aarhus vil hemmelighederne om få uger komme til at runge ud fra det kendte rådhustårn, så alle kan høre det.

Det er Aarhus Festuge, der har hyret sangeren Marie Koldkjær Højlund, kendt fra Nephew, til sammen med lydkunstneren Morten Riis at lytte til folks hemmeligheder. Derpå vil de ud fra hemmelighedernes karakter, tone eller graden af pinlighed komponere små klokkespil til Aarhus Rådhus. Hver dag i festugen vil rådhusklokken gjalde de forskellige pinagtigheder ud over hele byen.

Men for at værket kan blive til noget, skal der være nogle hemmeligheder, og festugen opfordrer derfor folk til at ringe ind og afsløre, hvad de ellers ikke har afsløret. Som bonus får man til gengæld en af de tidligere indtalte hemmeligheder at høre, dog for en sikkerheds skyld i anonymiseret form.

Senere på sommeren vil Marie Koldkjær Højlund og Morten Riis lytte alle hemmelighederne igennem. Beskedernes intonation, folks små tøvende pauser og hele stemningen vil de omsætte til i alt ti forskellige »hemmelighedskompositioner«, en for hver dag i Aarhus Festuge. Hver dag klokken 15, 16 og 17 i festugen vil hemmelighederne gjalde ud over Aarhus, når rådhuset afspiller et af de specielle lydværker, komponeret for rådhusklokker.

Har man en hemmelighed, man godt tør dele med andre, i hvert fald i en version omsat til klokketoner, kan man ringe på det nummer, festugen har sat op til lejligheden. Det er ikke et hemmeligt nummer:

På 78 75 47 40 byder en blød, lavmælt kvindestemme velkommen til projekt »Hemmeligheder bygger bro« med ordene:

»Du har nu mulighed for at lette dit hjerte ved at indtale din dybeste, inderligste hemmelighed«.

Tanken med udbasunere hemmeligheder er ifølge arrangørerne at »formidle overgangen mellem den intime og den offentlige sfære«. Projektet er inspireret af den amerikanske, nu afdøde avantgardekunstner Tony Conrad, som var pioner inden for minimalistisk musik og dronemusik.