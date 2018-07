Galleriejer finder milliondyre malerier i gammelt lagerrum

Det viste sig at være den helt rigtige beslutning, da den 59-årige amerikanske galleriejer David Killen købte et gammelt lagerrum med malerier for 15.000 dollar - svarende til knap 100.000 kroner.

Blandt de cirka 200 værker i lagerrummet viste sig nemlig at være seks malerier, der angiveligt er malet af hollandske Willem de Kooning.

Det skriver det amerikanske medie The New York Post.

Den hollandske maler anses for at være en af de fremmeste repræsentanter for den abstrakte ekspressionisme.

Så sent som i 2016 blev et af hans malerier solgt for 66,3 millioner dollar.

Han har også haft rekorden for det dyreste maleri, der nogensinde er blevet solgt. Nemlig maleriet 'Interchange', der i september 2015 blev solgt for omkring 300 millioner dollar.

Den rekord blev dog overgået sidste efterår af Leonardo da Vincis 'Salvator Mundi', der blev solgt for 450 millioner dollar.

Der er stor forskel på priserne på Willem de Koonings værker, men det forventes, at den amerikanske galleriejer, der ser ud til at have fået fingrene i seks styk, kan se frem til en gevinst på adskillige millioner dollar.

David Killen siger, at han ikke troede sine egne øjne, da han så nogle store kasser med navnet de Kooning på sig.

»Hvad er chancen for at finde de Kooning-værker i et lagerrum? Det er uhørt«, siger David Killen til The New York Post.

Restaureringsekspert Lawrence Castagna fra East Hampton i New York bekræfter, at der er tale om originale værker.

»Det er der efter min mening. Der er ingen tvivl om det«, siger Castagna til The New York Post.

Ud over de seks Willem de Kooning-malerier mener David Killen at have fundet et maleri af den schweiziske kunstner Paul Klee.

I 2011 blev et af Paul Klees malerier solgt for 6,8 millioner dollar.

ritzau