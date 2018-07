Amerikansk podcast giver et genialt indblik i livet som ung lesbisk kvinde i et dybt kristent miljø

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den handler normalt om tv, men undtagelsesvis er en podcast dagens fokus. Klummen skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

»My family was a total shit-show«.

Sådan siger radiodokumentarist Phoebe Wang godt fem minutter inde i sin yderst personlige radiofortælling ’God + The Gays’. Fortællingen er en del af den amerikanske podcastserie ’The Heart’, der for tiden desværre holder pause, men som rummer et smykkeskrin af geniale, intime, vanvittige og rørende radiofortællinger i sit arkiv.

Og ’God + The Gays’ er en genial deadpan-humoristisk indføring i, hvordan man gebærder sig som ung lesbisk kvinde i en dysfunktionel familie i et dybt kristent miljø. Et miljø, der så gerne vil være næstekærligt og rummeligt, men som også så frygteligt gerne vil have, at kvinder ikke har sex med kvinder.

I løbet af fortællingen tager Phoebe Wang os med tilbage til de absurde gudstjenester, der blev holdt i barndomshjemmet. Christ is the head of this house, stod der på et skilt på stuevæggen, mens Wangs mor fortalte, hvordan orkanen Katrina, der hærgede USA i 2005, skete på grund af Guds modvilje mod landets alt for åbne tilgang til homoægteskaber. Umiddelbart ret svært at forene med at have slibrige nattedrømme om skuespilleren Jessica Simpson, tænkte Phoebe, og besluttede sig for at holde mund med sine fantasier.

’God + The Gays’ er seriøst sjov med dens tørre, humoristiske grundtone

Vi hører om de første flirterier med andre kvinder, efter Phoebe er begyndt på college. I begyndelsen er de mere af nødvendighed end af lyst, på grund af det slatne udvalg af mænd på Tinder. Og deres katastrofale pick up-lines. For eksempel: Mand: »Are you a pair of glasses?«. Phoebe: »Uhh... What?«. Mand: »’Cuz I want you to sit on my face«. (.......)

Vi hører om den dag, hun endelig springer ud og efterfølgende bryder med sit kristne ophav. Og vi følger med helt frem til hendes nutidige forsøg på at forsone sig med sine Jesus-elskende barndomsvenner. Phoebe prøver at etablere en elastik af accept og respekt, der svinger begge veje mellem hende og de gamle venner. Det er, måske ikke så overraskende, slet ikke nemt.

Det er til gengæld både opløftende, kærligt, grumt og intelligent at lytte til. Og så er ’God + The Gays’ først og fremmest sjov. Seriøst sjov med dens tørre, humoristiske grundtone, som er et ret forfriskende modstykke til den ellers lidt irriterende amerikanerkække tone, der desværre præger mange af de andre afsnit af ’The Heart’. Heldigvis er indholdet altid stærkt. Så: Lyt til hjertet! Lyt til hjertet! Lyt til hjertet!