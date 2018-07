Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Sommerens mest vellykkede datingprogram findes ... i radioen!

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den handler normalt om tv, men undtagelsesvis er en podcast dagens fokus. Klummen skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Lucia Odoom om 'Hvorfor har jeg ikke en kæreste', der kan høres på dr.dk eller downloades i alle podcast-apps.

Det myldrer frem med tv-programmer, radioprogrammer og podcasts om dating og jagten på kærligheden. Man kan både komme med journalist Iben Maria Zeuten på Tinder-dates i Radio24syvs programserie ’Iben på Tinder’, og på TV 2 Play kan man i programmet ’Tro håb og Tinder’ følge Gitte, Thomas, Kasper og Mette på deres jagt efter kærligheden med digitale datingapps.

Hørt på podcast 'Hvorfor har jeg ikke en kæreste?'. P1. Kan høres som podcast på dr.dk.

Det mest vellykkede af sommerens mange datingprogrammer er P1’s ’Hvorfor har jeg ikke nogen kæreste?’, hvor alle fem afsnit er tilgængelige som podcasts og i skrivende stund ligger nummer 1 på iTunes’ podcasthitliste. Og det med god grund.

I programmerne tager de to journalister Rikke Frøbert og Stine Bjerregaard Ditlevsen radiooptageren med på deres dates. Efter hver date kommenterer en datingekspert på deres måde at gribe deres date eller kærlighedsdilemma an på. Eksperterne varierer fra program til program, og der er klart nogle, der er mere troværdige og indsigtsfulde end andre.

Sms-problematikker

Det mest interessante er de to kvinders ærlighed, i forhold til hvilke mønstre de gentager, og hvilke bekymringer og usikkerheder de står med. At date med hjælp fra apps betyder, at man døjer med sms-problematikker såsom: Hvorfor svarer han/hun ikke? Hvornår må jeg skrive? Og hvor meget må jeg bede om? Spørgsmål, som bliver mere komplicerede af, at vi i vores tid mest er i kontakt via sms, sociale medier og derfor har flere muligheder for misforstå den andens signaler eller manglende respons. For eksempel Rikke Frøbert, der gerne vil have sin date med til en fest og ikke ved, om hun skal sige, hvor meget, det betyder, eller bare virke cool og lade, som om daten bare kan komme med »hvis han nu skulle få lyst«. For hvordan man får sagt til et andet menneske, at man gerne vil have dem i sit liv – helt inderligt og ikke bare, hvis det lige passer ind?

Et andet vedkommende dilemma er børn. Rikke Frøbert fortæller om sine tanker om at være enlig mor til et donorbarn, og hvad det betyder for hendes datingliv? Der er også Stine Bjerregaard Ditlevsens date med en mand, der har købt lunkne øl til dem. Følelsen af at bemærke småting, der føles som udtryk for noget større. Alle de store og små ting i podcasten er veloplagt og fint dokumenteret vidensdeling om kærlighed anno 2018.