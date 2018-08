Nekrolog: Ingen dansk kunstner har oplevet at få et så sent - og et så velfortjent - gennembrud som Aase Seidler Gernes Aase Seidler Gernes er død, 91 år gammel. Først i en sen alder blev det helt naturligt for Aase, der i mange år var gift med Poul Gernes, at træde tættere på rampelyset.

FOR ABONNENTER Ingen dansk kunstner har oplevet at få et så sent - og et så velfortjent - gennembrud som Aase Seidler Gernes. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind