Kunstner censureret af Facebook efter bryst-billeder: »De fjernede alt fra min væg« Det sociale medie tømte en islandsk kunstners konto for alt indhold, fordi hun viste billeder af sit kunstværk med bare bryster.

Så har Facebook gjort det igen. Fjernet de bare bryster. Denne gang er det gået ud over den islandske samtidskunstner, Borghildur Indriðadóttir, og så selveste Picasso.

Med en række fotografier af topløse kvinder foran malerier og skulpturer af magtfulde mænd, deltog Borghildur Indriðadóttir i Reykjavik Arts Festival, der løb af stabelen i første halvdel af juni.

'Demoncrazy' hedder projektet med billeder af topløse kvinder taget i parlamentet, i skoler og i sportsklubber, hvor portrætter af magtfulde og indflydelsesrige mænd hænger. Projektet omfattede også et optog af topløse kvinder fra parlamentsbygningen og gennem en del af den islandske hovedstad.

»Jeg ville vise kontrasten mellem kvinderne og de mænd, der har domineret vores samfund og er afbildet overalt. Hvilken betydning har det for dem, der arbejder eller opholder sig de steder, at man har dem hængende på væggen?«, siger Borghildur Indriðadóttir.

Foto: Magnus Andersen Hvem bestemmer, hvad vi ser? Det er temaet for for Borghildur Indriðadóttirs kunstprojekt Demoncrazy.

Alt blev fjernet

Hun lagde billeder fra udstillingen og en livestreaming af optoget op på Facebook. Men her fik de ikke lov til at ligge længe, før Facebook greb ind.

»De fjernede ikke kun billederne af kvinderne og optoget, de fjernede alt fra min væg. Alle mine venner blev fjernet, og alle billeder, jeg gennem tiden har lagt op i forskellige grupper blev fjernet. Min facebookside var pludselig helt tom«, fortæller Borghildur Indriðadóttir.

Og billederne fra optoget, som hendes venner havde taget og lagt op på deres facebooksider, blev også fjernet.

Borghildur Indriðadóttir har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Facebook for at få en forklaring og for at høre, hvordan tjenesten kan tillade sig bare at fjerne al historik på hendes konto og alle opslag, hun har lavet andre steder.

»Jeg føler, at Facebook har hacket mig«, siger hun.

Ironisk nok ligger Facebooks reaktion i direkte forlængelse af kunstprojektets tema: Hvem bestemmer, hvad vi ser?

»Det gør blandt andre Facebook og Instagram i dag«, siger Borghildur Indriðadóttir.

»Lige nu arbejder jeg på et andet kunstprojekt, hvor mænds nøgne overkroppe indgår. Men det tror jeg ikke vil give nogle problemer på Facebook«.

Ja til kunst, nej til porno

Ifølge The Art Newspaper lempede Facebook i 2015 sin politik over for nøgenhed, så det sociale medie tillod billeder af malerier, skulpturer og anden kunst, der viser nøgenhed.

Men Facebook vil fortsat ikke acceptere noget, der er pornografisk eller seksuelt provokerende. Og tjenesten kan åbenbart ikke helt finde ud af at få sine algoritmer til skille det ene fra det andet. For eksempel er fotografier af Den Lille Havfrue på Langelinie i København blevet censureret bort.

Og nu er også Picasso blevet udsat for Facebooks censur, skriver kunstmagasinet Hyperallergic.

Kunstmuseet Montreal Museum of Fine Arts i Canada har ikke fået lov til at reklamere for sin blockbuster-udstilling med den verdensberømte maler på Facebook.

Reklamen blev fanget af Facebooks algoritmer og fjernet, fordi den indeholdt flere Picasso-udgaver af nøgenhed.

Ikke mindst maleriet 'Femmes à la toilette' af to helt afklædte kvinder fra 1954 var over stregen.

Facebook vil lempe reglerne

Museet forsøgte at ændre reklamen tre gange, men hver gang var der mindst et nøgent bryst med, og det tillod Facebooks algoritmer ikke. Ikke engang et billede fra udstillingen, hvor Picassos 'Femmes à la toilette' hang i baggrunden blev accepteret.

Museet har klaget til Facebook, og denne gang er der blevet lyttet, skriver Hyperallergic.

Facebook har meddelt museet, at tjenesten vil revidere sine retningslinjer, så flere malerier som Picassos to nøgne kvinder kan passere de bornerte algoritmer.