Dagligdagen er indtruffet, og det er stadig synd for menneskene i den nyeste sæson af 'Klovn' Den nye sæson af tragikomedieserien ’Klovn’ afviger ikke fra de tidligere. Det er stadigvæk pokkers synd for menneskene, og for det ikke skal være løgn, rykker døden stedse tættere på.

For de uendelig mange fans af serien om de to komediekendisser Casper og Franks genvordigheder i en verden af overflade og flygtig berømmelse er det vel noget nær årets bedste nyhed, at der nu er udsigt til ti mandage med bøvl, ballade og blær i den vante lavmælte og småvrisne stil. De vil ikke blive skuffede. Thi Frank er stadigvæk en klovn af den helt særligt kiksede slags, som ikke kan flytte en sofapude uden både at komme til skade, lave skandale og fornærme sin hustru. Og Casper stoltserer stadig kålhøgen omkring som en forsoren drengerøv.

Førstnævnte er som tilforn gift med Mia, men siden sidst er der dukket et par børn op, en stor teenagepige og en lidt yngre søn. Grundstemningen i familien er tynget. Mia er knibsk, stort set permanent mopset og skeptisk i forhold til alting; hun er en kvinde, som godt ved, at når Frank er om bord på vandcyklen, er risikoen for kæntring eller i det mindste våde klæder ikke alene stor, men overhængende. Og Franks begejstring for samlivet er bestemt også til at overskue – rutineknalderiet foregår med slukkede natlamper. For hun kan ikke klare hans fuldskæg, og han føler lede ved hendes grå behåring såvel på hovedet som mons.











Klovn. Sæson 7. Afsnit 1. Instruktion: Jesper Rofelt. Manus: Frank Hvam og Casper Christensen. Med bl.a. Mia Lyhne, Lene Nystrøm, Casper Christensen og Frank Hvam. Nye afsnit hver mandag. De foregående kan ses på TV 2 Play

Fakta Klovn Første sæson havde premiere på TV 2 Zulu i februar 2005. Siden er det blevet til seks sæsoner med i alt 60 afsnit. I 2010 kom ’Klovn – The Movie’, der blev en stor succes med en million solgte billetter. Den blev fulgt op i 2015 med ’Klovn – Forever’. Den ny sæson består af ti afsnit, som får premiere på hovedkanalen TV 2.

Casper har derimod skiftet Iben ud med Aqua-Lene, og det er – næsten – idel lykke. Bortset fra at hun er manisk optaget af sund levevis og af, at hans vægt ikke går op. Hun forlanger ganske enkelt, at han skal kunne passe størrelse 50 i habit. Så han er nødt til at snyde – på vægten, tøhø – ved i hemmelighed at lade en skrædder sy kiler i bukserne, så de ikke strammer. Men det er jo den slags småting, livet er så fuldt af, og som ingen trille spiller, i fald de forbliver inden døre, så at sige.

Pointen er i denne sammenhæng så, at det gør de selvfølgelig ikke. I seriens kulisser er det nemlig alle mod alle, og ting sagt i fortrolighed forvandler sig immer til skyts i den konstant kørende krig, tilværelsen i bund og grund er.

For ’Klovn’ udspiller sig i et goldt univers, hvor alle har noget på hverandre, og hvor frænde er frænde værst. Casper, som er den selvfede, succesrige scorekarl, vil have endnu mere glamour, prestige og rampelys, og Frank vil i det mindste gerne have sex fra Mia og så gerne også en smule af strålerne fra kammeratens stjerneskær.

Hvad der skulle være en venskabelig hyggemiddag med bordeaux i glassene og brætspil efterlods udvikler sig til en kappestrid i tosomhedsperfektion, og det ender naturligvis i sure miner og hastig exit. Ingen bliver gladere, endsige klogere – og Franks forsøg på at gøre sig selv til krejler i forbindelse med køb og salg af et elklaver slår fast, at han er en klovn og dertil et fjols.

Det er filosoffen Jean-Paul Sartre, der i sit skuespil ’Lukkede døre’ fra 1944 slår fast, at »Helvede, det er de andre«. Ikke sådan generelt, men når de menneskelige relationer er ulige og uafstemte, og hvor emotionel dovenskab og vane gør det ud for kærlighed, så er selve den daglige omgang i intimsfæren og på jobbet at sammenligne med pinslerne i skærsilden, og det er ’Klovn’ anskuelighedsundervisning i. Der er altid noget i vejen. Det går altid galt. Og hvis lykken venter om hjørnet skvatter man i en hundelort, inden man når den.