Podcastserie om Jordens arter, som uddør i et hastigt tempo: ’Den sjette masseuddøen’ er god, prikker til nysgerrigheden og fejer benene væk Bierne og sommerfuglene forsvinder. Fuglene uddør. Og mennesket pløjer bare videre gennem den vilde natur, som om det ikke betød noget. Podcasten ’Den sjette masseuddøen’ tegner et portræt af bio-diversitetens krise. Men bruger brillant humor som brækjern for at liste lidt alvor forbi vores blaserte panser.

Åh nej. En hel podcastserie om menneskeskabt klimakrise og de mange dyrearter, der er ved at uddø. En gidseltagning for tændt højtaler og endnu en belastning af den dårlige samvittighed, der i forvejen er ved at brænde sammen ved det daglige indtag af nedslående nyheder i avisen hele sommeren.











Den sjette masseuddøen. Radio24syv

Nu skal der atter stikkes hårdt til vores magelighed og fortælles historier om en eller anden lille grøn plet ude på Amager, der er det sidste ynglested for en tangloppe, som jeg aldrig har hørt om og aldrig lærer navnet på. Før det alligevel er for sent.

Sådan tænker du måske, når jeg nu fortæller, at Radio24syv har udgivet podcasten ’Den sjette masseuddøen’.

8 afsnit, der hver især er dedikeret en presset dyreart som bier, fugle eller sommerfugle. Men allerede lyden af proppen, der tages af en whiskyflaske, og en ældre mands hovne stemme i begyndelsen af 1. udsendelse fejer benene væk under forventningerne. Og det prikker til nysgerrigheden, når fortælleren Karsten Pharao med sin ru stemme trækker lytterne rundt ved næsen og taler provokerende ned til os:

»Bare rolig, lille menneske, at undre sig er naturligt for din art«.

Grebet med den gådefulde fortæller er hentet i fiktionens verden og binder udsendelsernes råstof sammen: fakta fra førende eksperter og lydmontager ude fra den virkelighed af livskloge vagabonder, fortabte fuglefantaster, naivt hujende børn og ganske almindelige folk på på gaden, som alle sammen liver op, men samlet bliver set og hånet som det »lille menneske«.

Fortællestemmens drilske kneb og de mange udskridninger til personlige anekdoter eller uforudsigelige udflugter væk fra emnet er med til at punktere alvoren i udsendelsernes kortlægning af biodiversitetens dybe krise.

Men i samme øjeblik man undrer sig over, hvad det her radioteater egentlig går ud på, og har paraderne nede, sniger (radiomanden) Nikolaj Kirk sammen med Jens Raunkjær Christensen og Iben Foss lidt mere øjeåbnende viden ind ad bagdøren. Det er godt tænkt og brillant udført. Åh jo!

Rammen om de 8 afsnit et det videnskabelige begreb om masseuddøen. Man mener, at livet på Jorden inden for de sidste 542 millioner år er blevet ramt af masseuddøen fem gange. Nogle gange skyldtes det katastrofalt iltsvind i havene, andre gange har en meteor ramt og indhyllet Jorden i støv.

Hver gang er op mod 75 procent af alt liv på kloden forsvundet. Den seneste og mest kendte masseuddøen skete for godt 65 millioner år siden, da dinosaurerne blev udslettet. Nu mener forskere, at vi med dyrearternes massive udryddelse og den globale kollaps i biodiversitet i de sidste 1.000 år har bevæget os ind i en sjette masseuddøen. Og den er højst sandsynligt menneskeskabt. For at sætte det lidt i perspektiv: Dinosaurerne gik rundt på Jorden i cirka 180 millioner år. Mennesket er knap nok oppe på 6 millioner år, og det moderne menneske har kun brugt 200.000 år på at vise, vi er historiens mest invasive dyreart.

Den shakespearske tragedie fortæller ’Den sjette masseuddøen’ med et kynisk smil på læben og roterende fis i kasketten. Humoren er et værn mod den paralyserende alvor. Den stikker helt af i sketch-agtige afbrydelser, erotiske drømmebekendelser og frit flyvende koblinger mellem nederlaget i 1864 og de vilde biers mangel på natur.

Det er løst i ånden, men fast i tanken.

For de mange krumspring og fortællerens tørre hånlatter bliver aldrig distraherende som tryllekunstnerens afledningsmanøvre fra det, der faktisk sker. Tværtimod skærper latteren opmærksomheden. Da den døde hen efter sidste syrlige bemærkning fra Karsten Pharao, stak der stadig oplysninger ud af mit baghoved.

Oplysninger om, at vores kultiverede honningbier også er med til at presse den vilde natur, at der er flere gamle træer i byen London end i hele Danmark, at det er nytteløst at spise veganske bøffer, når vi samtidig slår græsset som en engelske gartner, der holder en golfbane, og fortællingen om vandreduen, der var den mest talrige fugleart for 150 år siden.

Der var milliarder af dem i Nordamerika. Mennesket udryddede den totalt på godt 40 år.