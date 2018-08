Har kulturministeren ret, når hun siger, at kunstnere bør engagere sig? Her er tre kunstneres svar I går sluttede Røddingmødet, hvor den danske kulturminister én gang om året møder kunstnere og kulturfolk. Mette Bock (LA) ønsker, at flere danske kunstnere engagerer sig mere i samfundet, og havde udnævnt det til årets tema. Vi har spurgt tre af deltagerne på mødet, om hun har en pointe.

FOR ABONNENTER »På den ene side er vi jo bare almindelige, demokratiske borgere, der kan være mere eller mindre dannede og interessante at høre på. Men der hvor billedkunstnere som mig har noget særligt interessant at tilbyde et samfund, er, hvis man giver os adgang til at bruge vores kunstmetoder i praksis. Sætter du en arkitekt, en socialarbejder, en byplanlægger og en kunstner til at kigge på et socialt boligområde, så sker der noget forskelligt ved alle de fagligheder. Jeg har arbejdet meget med socialt udsatte og har forsket i det med min kunst og udviklet mine metoder der. Andre kunstnere er dykket ned i andre ting«. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind