Politi undersøger sex-beskyldninger mod MeToo-frontfigur

Selv om der tilsyneladende er indgået forlig om sagen, vil de californiske myndigheder nu undersøge beskyldningerne mod skuespiller og instruktør Asia Argento for at have misbrugt den tidligere barnestjerne Jimmy Bennett.

Politiet i Californien udsendte i går en erklæring om, at det nu ville undersøge beskyldningerne og har henvendt sig til Jimmy Bennett for at høre, om han kan dokumentere misbruget.

Det sker, efter at New York Times har afsløret, at Asia Argento har indvilliget i at betale 380.000 dollars - 2,5 millioner kroner - til Jimmy Bennett.

Avisen har fået en stribe dokumenter og mails i sagen. Af materialet fremgår det, at Jimmy Bennett beskylder Asia Argento for at have forført ham og dyrket sex med ham på at hotelværelse i Marina del Ray i Californien 9. maj 2013.

Materialet, som New York Times har modtaget, indeholder også tre selfies af de to sammen i en seng dateret 9. maj 2013.

Jimmy Bennett var dengang lige fyldt 17 år, mens Asia Argento var 37 år. Den seksuelle lavalder i Californien er 18 år.

Frontfigur i bevægelsen

Asia Argento og Jimmy Bennett har kendt hinanden, siden han som syv-årig spillede over for hende i filmen 'The Heart Is Deceitful Above All Things', som hun også instruerede.

Ifølge New York Times har de to lige siden haft et mor-søn agtigt forhold.

Asia Argento er en af de absolutte frontfigurer i MeToo-bevægelsen og var blandt den række af skuespillere, der i oktober sidste år stod frem og fortalte om, hvordan de var blevet misbrugt af filmproduceren Harvey Weinstein.

Hun har siden i en række indlæg og taler - blandt andet på Cannes Film Festival - beskyldt branchen for at dække over overgrebene.

Nu er hun selv tavs. New York Times har flere gange henvendt sig til Asia Argento, hendes agenter og hendes advokat for at få en kommentar til beskyldningerne. Men ingen har besvaret avisens henvendelser.

Tarana Burke, der grundlagde MeToo-bevægelsen, siger ifølge New York Times, at beskyldningerne mod Asia Argento ikke bør miskreditere bevægelsen, men derimod viser hvor stor rækkevidde, bevægelsen har.

»Folk vil forsøge at miskreditere MeToo -bevægelsen med de her nyheder, men det bør ikke ske. Det her er præcis, hvad bevægelsen handler om«, skrev hun i et tweet mandag.

People will use these recent news stories to try and discredit this movement - don’t let that happen. This is what Movement is about. It’s not a spectator sport. It is people generated. We get to say “this is/isn’t what this movement is about!” — Tarana (@TaranaBurke) August 20, 2018

Hverken Asia Argento eller Jimmy Bennett har kommenteret sagen offentligt.